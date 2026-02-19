"ألو إفطار".. وجبات مجانية تصل إلى المنازل في إسطنبول طوال رمضان

أعلنت بلدية إسنلر في إسطنبول إطلاق خط "ألو إفطار" لتوصيل وجبات إفطار مجانية إلى منازل الأسر التي لا تتمكن من إعداد الطعام بسبب ضغط العمل أو ظروف صحية، وذلك طوال رمضان.

وقال رئيس بلدية إسنلر محمد توفيق غوكسو إن الخدمة تستهدف الصائمين الذين تحول ظروفهم دون تحضير وجبة الإفطار، موضحا أن الوجبات تكفي أربعة أشخاص ويتم إيصالها مباشرة إلى المنازل بعد تلقي الطلب عبر الخط المخصص.

وأضاف غوكسو أن المبادرة تأتي ضمن برنامج رمضاني أوسع أطلقته البلدية لتعزيز التضامن الاجتماعي، مشيرا إلى أن فرقا ميدانية ستتولى تجهيز الوجبات وتوزيعها يوميا على المستفيدين المسجلين.

وتندرج الخدمة ضمن سلسلة فعاليات اجتماعية تنفذها البلدية خلال الشهر الفضيل، تشمل موائد إفطار جماعية وأنشطة تضامنية، في إطار ما تصفه البلدية بدعم الفئات المحتاجة وتخفيف الأعباء المعيشية عنها.

وأكد غوكسو أن رمضان "شهر الرحمة والمغفرة والتكافل"، مشيرا إلى أن البلدية عملت على تزيين الشوارع والميادين والمدارس بديكورات وإضاءات خاصة لإحياء الأجواء الرمضانية في مختلف أحياء المنطقة.

"ألو إفطار" ونموذج الإفطار المنزلي

وأوضح غوكسو أن البلدية ستفعل خطا هاتفيا بعنوان "ألو إفطار" لتلبية طلبات الأسر التي لا تستطيع إعداد مائدة الإفطار، بحيث تجهز موائد كاملة في منازل المحتاجين. وبين أن البلدية استغنت عن خيام الإفطار هذا العام لصالح نموذج الإفطار المنزلي، حيث سيقدم يوميا لنحو 100 أسرة طعام مكون من أربعة أصناف، مع مراعاة احتياجات وجبة السحور.

وأشار إلى أن مسؤولي البلدية سيشاركون في موائد إفطار داخل منازل مختارة، في خطوة تهدف إلى تعزيز روح التضامن المجتمعي.

إعلان

كما لفت إلى أن البلدية تمتلك واحدا من أكبر مطابخ الإطعام في تركيا، بقدرة إنتاجية تصل إلى 120 ألف وجبة عند الحاجة، مؤكدا أن المحتاجين سيستضافون يوميا فيه مجانا خلال رمضان.

أنشطة ثقافية وجولات للشباب

وفي الجانب الثقافي، أوضح رئيس البلدية أن برنامجا خاصا سينظم يوميا لإفطار 100 شاب في مواقع تاريخية وثقافية بمدينة إسطنبول، إضافة إلى تنظيم "جولات الطمأنينة" التي تستهدف مختلف الفئات العمرية لزيارة المعالم التاريخية والثقافية.

وأضاف أن الساحات العامة ستشهد بعد الإفطار فعاليات للأطفال وبرامج عائلية وأنشطة ثقافية، إلى جانب تخصيص "الشارع الأناضولي" ومناطق للفعاليات ونقاط لتقديم الشاي والقهوة.

برنامج ليلة القدر والسحب على العمرة

وأوضح أن برنامج رمضان سيختتم بفعالية في ليلة القدر تحت عنوان "10 آلاف ختمة و100 ألف دعاء"، مؤكدا استمرار تقليد السحب على رحلة عمرة كما في الأعوام السابقة.

وأشار إلى أن فرقا خاصة ستتولى إيقاظ السكان للسحور، وأن بعض المساجد ستقيم صلاة التراويح بالطريقة التقليدية المعروفة بـ"الأسلوب الأندروني".