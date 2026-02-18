من التراويح إلى التهجد.. كيف تصنع مساجد السعودية حياة رمضان الليلية؟

في مدن لا تعرف السكون على مدار العام، يأتي شهر رمضان ليعيد ضبط الإيقاع اليومي للحياة. فمع اقتراب موعد العشاء، تخفت الحركة التجارية تدريجيا، وتتحول الشوارع بعد الإفطار إلى مسارات تتجه في اتجاه واحد وهو المسجد.

هنا، لا تختزل صلاة التراويح في كونها نافلة ليلية، بل تصبح موعدا يوميا تبنى حوله حياة رمضانية كاملة، تمتد من صلاة العشاء حتى السحور.

وفي المملكة العربية السعودية، لا يقتصر هذا المشهد على الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بل يتكرر داخل المدن الكبرى نفسها، ففي الرياض وجدة، برزت مساجد تحولت عبر السنوات إلى عناوين رمضانية ثابتة، يقصدها المصلون لأن أصوات أئمتها باتت جزءا من ذاكرتهم الإيمانية، وركنا أصيلا من طقوس الشهر الكريم.

جامع الملك خالد.. صوت التلاوة وصناعة الخشوع

في حي أم الحمام غرب الرياض، يقف جامع الملك خالد، الذي شيد عام 1987، بوصفه أحد أبرز المعالم الدينية في العاصمة. يتسع المسجد لنحو 3600 مصل، إضافة إلى 1800 مصلية، فيما تستوعب ساحاته الخارجية أكثر من 1200 مصل، ليغدو خلال رمضان نقطة جذب يومية لآلاف المصلين لأداء صلاتي التراويح والتهجد خلف الشيخ خالد الجليل.

ومع دخول الشهر الكريم، يتحول محيط المسجد إلى مشهد متكرر كل ليلة، سيارات تتقاطر قبل الأذان بوقت طويل، متطوعون ينظمون الحركة، ومصلون يبحثون عن موضع قدم داخل المسجد أو في ساحاته الواسعة، أملا في الفوز بالصلاة خلف الإمام.

وحين تقام الصلاة، يصطف الجميع في سكينة وخشوع، مستمعين إلى تلاوة الشيخ الجليل التي لا تعتمد على ارتفاع الصوت، بقدر ما تقوم على البطء المقصود، والوقفات الطويلة، ووضوح الحروف، ما يمنح الآيات عمقا وجدانيا يلامس القلوب.

ختمة قرآنية تنتظرها القلوب

ويحرص الشيخ خالد الجليل خلال شهر رمضان على ختم القرآن الكريم في صلاتي التراويح والتهجد، وفق ترتيب المصحف، موزعا الأجزاء على ليالي الشهر حتى تكتمل الختمة في أجواء إيمانية ينتظرها المصلون عاما بعد عام.

إعلان

ويعد الجليل من أبرز الأصوات القرآنية في المملكة خلال العقود الأخيرة، إذ ارتبط اسمه بالخشوع العميق والنبرة الحزينة المؤثرة التي لامست قلوب المستمعين داخل السعودية وخارجها. ولم يعرفه الناس قارئا متقنا فحسب، بل إماما وخطيبا، جمع بين الترتيل الهادئ، والتجويد الدقيق، والتفاعل الروحي الصادق مع معاني الآيات.

نشأ الشيخ خالد الجليل في بيئة سعودية محافظة تُعلي من شأن القرآن الكريم، وظهر شغفه بالتلاوة منذ سنواته الأولى، إذ أمضى ساعات طويلة في الحفظ والمراجعة، متأثرا بأصوات كبار القراء في العالم الإسلامي.

وتدرج في العمل الدعوي والإمامة في عدد من المساجد، قبل أن يتولى الإمامة في جامع الملك خالد بالرياض، حيث ذاع صيته بصوته الشجي في صلوات الفجر والتراويح، ليصبح المسجد مقصدا ثابتا للمصلين، خاصة خلال شهر رمضان.

ويرى محبوه أن سر تأثير صوته لا يكمن في جمال النبرة وحدها، بل في حالة الخشوع التي تنعكس بوضوح في أدائه، ولاسيما في الآيات التي تتناول الرحمة أو الوعيد أو مشاهد القيامة.

مسجد الملك سعود.. جدة على إيقاع التراويح

في جدة، لا يختلف المشهد كثيرا عن الرياض، وإن احتفظ بنكهته الخاصة. فقبيل أذان العشاء، تمتلئ الطرقات المحيطة بمسجد الملك سعود، حيث تنتشر موائد الإفطار القريبة، قبل أن تتحول الخطوات جميعها نحو أبواب المسجد.

ويقع المسجد في منطقة البلد الشرفية بوسط جدة، على مساحة تبلغ 9700 متر مربع، ويعد أكبر مساجد المدينة، إذ يتسع لنحو خمسة آلاف مصل. ويقصد المصلون المسجد لأداء التراويح خلف الشيخ ممدوح الأحمدي، الذي بات صوته علامة رمضانية مألوفة في المدينة.

ويعتمد الأحمدي في تلاوته على انتقالات ناعمة بين المقامات، فتبدو القراءة طويلة زمنيا، لكنها قصيرة إحساسا. وكثيرون يؤكدون أنهم يلتقطون المعنى قبل أن ينتبهوا إلى جمال الأداء، وكأن التلاوة تفتح باب التدبر قبل الإعجاب.

ورغم كثافة الأعداد، يبقى التنظيم لافتا، من خلال مسارات واضحة للدخول والخروج، وتوزيع المياه، وتوفير مساحات إضافية. وحتى بعد منتصف الليل، لا ينفض الجمع بالكامل، إذ يواصل بعضهم التلاوة، بينما ينتظر آخرون السحور، لتتحول المنطقة إلى فضاء اجتماعي دافئ يمتزج فيه التعبد بالحياة.

استقطاب العائلات.. مسجد الاعتماد نموذجا

ولا نغادر جدة، وتحديدا حي أبحر الشمالية، حيث يشكل مسجد الاعتماد وجهة مفضلة للمصلين خلال شهر رمضان. ويستوعب المسجد أكثر من 1500 مصل، ويستقطب يوميا العائلات والشباب والأطفال لأداء صلاة التراويح خلف إمامه الشيخ رائد فلمبان.

وفي حديثه لـ"الجزيرة نت"، يؤكد الشيخ فلمبان أن صلاة التراويح ليست مجرد ركعات تؤدى، بل تجربة روحانية متكاملة، تعكس خشوع المصلين وانخراطهم في معاني الآيات، مشيرا إلى أن كثيرين يحرصون على الحضور المبكر لحجز أماكنهم داخل المسجد.

ويعتمد فلمبان في تلاوته على إيقاع متوازن يجمع بين البطء والترتيل الواضح، مع توقفات مدروسة تمنح كل آية حقها من التدبر، ما يجعل التراويح رحلة ليلية تشبع الروح قبل الجسد.