السجن لأسترالي حاول تهريب عشرات السحالي في أكياس فشار

قضت محكمة في سيدني بالسجن ثماني سنوات لرجل أسترالي حاول تهريب عشرات السحالي والتنانين وزواحف أخرى إلى خارج البلاد عبر البريد، بعد إخفائها داخل أكياس فشار وعلب بسكويت، وفق ما أعلنت السلطات الثلاثاء.

وقالت سلطات البيئة الفدرالية إن هذه العقوبة، الصادرة الجمعة بحق نيل سيمبسون (61 عاما)، غير مسبوقة في قضايا تهريب الحياة البرية. وحددت المحكمة فترة أدنى غير قابلة للإفراج المشروط تبلغ خمس سنوات وأربعة أشهر.

وأفاد بيان مشترك لمسؤولي البيئة في الحكومة الفدرالية وحكومة ولاية نيو ساوث ويلز بأن المحققين استعادوا 101 من الزواحف الأسترالية من طرود صودرت كانت متجهة إلى هونغ كونغ وكوريا الجنوبية وسريلانكا ورومانيا.

وشملت الحيوانات المهربة سحالي من نوع "شينغلباك"، وسحالي "اللسان الأزرق الغربية"، و"التنانين الملتحية"، و"سقنقور ذيل شائك قزم جنوبي"، وقد أرسلت في 15 طردا بريديا بين عامي 2018 و2023.

ووفق البيان، وُضعت السحالي والسقنقورات والتنانين في أكياس قماشية، أخفيت داخل أكياس فشار وعلب بسكويت وحقيبة يد نسائية، ثم وضعت جميعها في صناديق كرتونية لإرسالها إلى الخارج.

وحاول سيمبسون إقناع آخرين بإرسال الطرود نيابة عنه، لكن محققي الحكومة وشرطة ولاية نيو ساوث ويلز تمكنوا من التعرف عليه وتوقيفه. وأدين ثلاثة أشخاص آخرون لمشاركتهم في هذه الجريمة.

وأكدت وزارة البيئة في حكومة نيو ساوث ويلز أن "الاتجار غير المشروع بالحياة البرية ليس جريمة بلا ضحايا"، مشددة على أنه يضر بجهود الحفاظ على الطبيعة ويجرّد الولاية وأستراليا من "تنوعها البيولوجي الفريد".