شاهد.. احتفاء خاص من الأزهر بقدوم شهر رمضان بصوت طالب فلبيني

احتفلت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على موقع فيسبوك بقدوم شهر رمضان المبارك بنشر مقطع فيديو لطالب وافد من الفلبين ينشد فرحا باستقبال الشهر الكريم.

وحسب الصفحة، فإن الطالب الأزهري المنشد يدعي مرشدي قمر الدين سالنداب من دولة الفلبين، والذي أنشد بصوت "يفيض شوقا ومحبة" فرحا باستقبال رمضان.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية أن اليوم الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان، على أن يكون غدا الخميس 19 فبراير/شباط هو أول أيام شهر رمضان في مصر.

وأوضحت الدار أن تحديد بداية الشهر جاء بعد تعذر ثبوت رؤية هلال رمضان شرعا (بالعين المجردة)، ليستكمل شهر شعبان 30 يوما، وفق الضوابط الشرعية المعمول بها.

وكان مرصد حلوان قد ذكر أن هلال رمضان تعذرت رؤيته شرعا (بالعين) على الرغم من ثبوته علميا وأرجع أسباب عدم الرؤية إلى التلوث والأتربة، وأشار مدير المرصد أنه في مثل هذه الحالات يكون القرار لمفتي الجمهورية.