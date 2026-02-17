نطق الشهادتين فتعالت التكبيرات.. شاب فرنسي يشهر إسلامه بمدينة العيون جنوب المغرب
وثّق مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي لحظة إعلان شاب فرنسي اعتناقه الإسلام داخل مسجد يوسف بن تاشفين بمدينة العيون جنوبي المغرب، وسط أجواء من التأثر والتكبير بين المصلين.
ويظهر في الفيديو، الذي نشره ناشط مغربي وتداولته وسائل إعلام ومنصات رقمية، الشاب الفرنسي البالغ من العمر 18 عاما وهو يردد الشهادتين داخل المسجد مشهرا إسلامه.
وبحسب ناشر المقطع، فقد قرر الشاب اعتناق الإسلام واختيار اسم "حميد" بدلا من اسمه السابق "كليان بينوي"، في خطوة قوبلت بترحيب لافت من المصلين، الذين علت أصواتهم بالتهليل والتكبير والدعاء له بالثبات.
وأعيد تداول المقطع على نطاق واسع في الساعات الماضية، مصحوبا بتعليقات تحتفي بالشاب وإشادات بأجواء اللحظة المهيبة.
