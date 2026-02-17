"عفونا عنكم لوجه الله".. صُلح عرفي ينهي ثأرا بين عائلتين في صعيد مصر (فيديو)

شهدت محافظة قنا جنوبي مصر، اليوم الثلاثاء، صُلحا عرفيا أنهى خصومة ثأرية بين عائلتين خلال مراسم أقيمت بمركز نقادة الواقع غرب قنا، وسط حضور أمني وشعبي واسع.

وقالت صفحات محلية إن الصلح العرفي جاء على خلفية مقتل سيدة، حيث تخللت المراسم التي جمعت عائلتي "آل فتاح الأحمر" و"آل آدم هلال" لحظات مؤثرة وبكاء من ذوي الأطراف، مع ترديد التكبيرات، دون استخدام الكفن.

وشارك في مراسم الصلح عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية ومندوب عن الأزهر الشريف، كما تضمنت الفعالية ترديد أحد أطراف الخصومة عبارة: "عفونا عنكم لوجه الله".

وكانت المنطقة قد شهدت خلال الأيام الماضية مراسم صلح متعددة، في ظل مساعٍ متواصلة من لجان الصلح والقيادات المحلية، بهدف إنهاء النزاعات وتعزيز السلم المجتمعي في محافظات الصعيد.