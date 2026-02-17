غدا الأربعاء أول أيام رمضان في السعودية وقطر والإمارات

أعلنت المملكة العربية السعودية ودولة قطر أن يوم غد الأربعاء الموافق 19 فبراير/شباط 2026 هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وقالت وكالة الأنباء السعودية على حسابها على منصة إكس إن المحكمة العليا قررت أن يوم غد الأربعاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك للعام 1447 هجرية.

ومن جهتها نقلت وكالة الأنباء القطرية عن لجنة تحري الهلال التابعة لوزارة الأوقاف تأكيدها أن غدا الأربعاء هو أول أيام شهر رمضان.

وفي الإمارات العربية المتحدة قالت وكالة الأنباء الرسمية إن ديوان الرئاسة الإماراتية أعلن الأربعاء أول أيام الشهر الفضيل.

أما في إندونيسيا فأعلنت وزارة الشؤون الدينية أن الخميس سيكون أول أيام رمضان.