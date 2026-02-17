الأربعاء أول أيام رمضان في دول إسلامية عدة

أعلنت دول إسلامية عدة -بينها السعودية وقطر والإمارات واليمن والكويت- أن يوم غد الأربعاء 18 فبراير/شباط 2026 هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن بيان للديوان الملكي إعلانه أن دائرة الأهلة في المحكمة العليا أكدت أن الأربعاء هو أول أيام شهر رمضان للعام 1447هـ.

وأضاف البلاغ أن "عددا من الشهود العدول" أفادوا برؤية هلال شهر رمضان المبارك هذه الليلة، ومن ثم فإن يوم غد الأربعاء هو غرة شهر رمضان المبارك.

وفي العاصمة القطرية الدوحة أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن اليوم الثلاثاء هو المتمم لشهر شعبان، وأن يوم غد الأربعاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وقال بيان للجنة عقب اجتماعها بمبنى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إن "رؤية الهلال ثبتت هذه الليلة"، وإن يوم غد الأربعاء هو بداية الشهر الفضيل.

وفي الإمارات العربية المتحدة قالت وكالة الأنباء الرسمية إن ديوان الرئاسة الإماراتية أعلن الأربعاء أول أيام الشهر الفضيل.

وفي الكويت قالت وكالة الأنباء الرسمية (كونا) إن لجنة الرؤية الشرعية أعلنت ثبوت هلال شهر رمضان، وأن يوم غد الأربعاء هو أول أيامه.

أما وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) فقد نقلت عن وزارة الأوقاف والإرشاد إعلانها "يوم غد الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك، وذلك بعد ثبوت رؤية هلال رمضان".

ونقلت الوكالة عن بيان للوزارة تأكيدها أنه ثبت للجنة المكلفة بتحري الأهلة، والمكونة من فلكيين وقضاة وعلماء في الشريعة، رؤية هلال رمضان.

أما في إندونيسيا فأعلنت وزارة الشؤون الدينية أن الخميس سيكون أول أيام رمضان. وفي وقت سابق أعلنت سلطنة عُمان بدورها أن رمضان سيبدأ الخميس، وذلك استنادا لحسابات فلكية أكدت استحالة رؤية الهلال.

وفي المغرب أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن مراقبة الهلال ستكون مساء يوم غد الأربعاء، ودعت المواطنين إلى ابلاغها بثبوت أو عدم ثبوت رؤيته.