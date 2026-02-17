اختفاء تلميذة في ظروف غامضة.. استنفار واسع بإقليم أزيلال وسط المغرب بحثا عن "هبة"

تتواصل في إقليم أزيلال وسط المغرب عمليات بحث واسعة عن تلميذة قاصر اختفت منذ صباح السبت في ظروف وصفت بالغامضة، في حادثة هزت الأسرة وسكان جماعة واويزغت الجبلية، وأثارت حالة من القلق العام.

وتظهر مقاطع فيديو تداولتها منصات محلية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي استمرار فرق الدرك الملكي والدفاع المدني والقوات المساعدة في تمشيط محيط المنطقة، مستعينة بطائرات دون طيار وكلاب مدربة لمسح ضفاف الوادي والمناطق الوعرة المجاورة، وسط حضور لافت للمتطوعين من أبناء المنطقة الذين انخرطوا في جهود البحث جنبا إلى جنب مع السلطات.

اقرأ أيضا list of 1 item list 1 of 1 سكان "القصر الكبير" المغربية يعودون بعد إجلائهم بسبب الفيضانات end of list

ووفق صحيفة "هسبريس" المغربية، فإن التلميذة هبة (15 عاما) اختفت حوالي الساعة العاشرة من صباح السبت، قبل أن يُعثر لاحقا على محفظتها ومظلتها بمحاذاة واد قريب من مدخل مركز المجلس البلدي للمدينة، وهو ما دفع السلطات إلى تعزيز فرق التمشيط وتسريع التحريات في محاولة لفك لغز اختفائها وتحديد مصيرها.

ونقلت عن مصادر محلية قولها إن فرق البحث توسع دائرة عملياتها تدريجيا لتشمل ضفاف الوادي والشعاب والمسالك الجبلية المحيطة، بينما يعيش أهل الفتاة وسكان المنطقة ساعات ثقيلة بين رجاء في عودتها سالمة وخشية من سيناريوهات أسوأ.

وبحسب المعطيات المتداولة في الإعلام المحلي، تستمر السلطات في التنسيق بين مختلف أجهزتها، على أن تتواصل عمليات التمشيط المدعومة بالتقنيات الحديثة والاستعانة بالشهود وأقارب التلميذة، في جهود مكثفة لكشف ملابسات الاختفاء وإنهاء حالة الترقب التي تخيم على الإقليم.