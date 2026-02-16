"لماذا ينزلون بأمريكا فقط"؟.. ردود متباينة على "اعتراف" أوباما بوجود فضائيين

تحولت آراء الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما حول الكائنات الفضائية إلى "ترند" عالمي بعد أن فتح الباب أمام احتمالات وجود حياة خارج كوكب الأرض.

وأثار هذا الأمر موجة واسعة من الجدل والتحليلات على منصات التواصل الاجتماعي حول الأسرار التي تخفيها واشنطن في ملف الأجسام الطائرة المجهولة.

وجاءت هذه التصريحات المثيرة للجدل خلال مقابلة أجراها الرئيس الأسبق أمس الأحد على بودكاست "نو لاي"، إذ قال لما سُئل عنها "إنها حقيقية.. لكنني لم أرها".

وفورا احتلت تصريحات أوباما عناوين صحف عالمية كبرى مثل "تايم" و"الغارديان"، مما دفعه لاحقا لتوضيح موقفه بالقول إن المسافات الشاسعة بين الأنظمة الشمسية تجعل احتمالية زيارة كائنات فضائية للأرض ضئيلة، قائلا إنه لم يرَ دليلا قاطعا خلال رئاسته.

لكنه نفى أن تكون تلك الكائنات المفترضة محتجزة في المنطقة 51 العسكرية شديدة السرية في ولاية نيفادا، حيث هناك نظريات مؤامرة طويلة الأمد تزعم أن الحكومة الأمريكية تخفي كائنات فضائية فيها.

وفي تطور لافت، تشير تقارير صحفية في الولايات المتحدة إلى أن الرئيس الحالي دونالد ترمب قد أُطلع هو الآخر على برامج سرية ومعلومات تتعلق بأجسام طائرة مجهولة وكائنات فضائية، مما يبقي التساؤل قائما حول حقيقية وجود هذه الكائنات.

وبالفعل كانت أروقة الكونغرس شهدت جلسات استماع علنية منذ عام 2022 بشأن الأجسام الطائرة المجهولة، كما أجري العام الماضي استطلاع للرأي أظهر أن قرابة نصف الأمريكيين يعتقدون أن الحكومة تُخفي أدلة بهذا الشأن.

اعتراف رسمي أم تكهنات؟

رصدت حلقة (2026/02/16) من برنامج "شبكات" تفاعل المنصات مع تصريحات باراك أوباما بشأن الكائنات الفضائية والجدل الذي أثارته حول أسرار الملفات العسكرية الأمريكية.

واعتبر عمرو أن تصريحات أوباما تمثل تحولا تاريخيا في الرواية الرسمية، مغردا:

أول اعتراف رسمي بشكل واضح من رئيس أمريكي حتى لو كان سابقا بوجود كائنات فضائية تعيش معنا دون إضافة أي تفسير سواء هل هي تعيش معنا على الأرض أم هي في الفضاء وهل زارت الأرض سابقا؟

وسخرت غادة من ارتباط هذه الظواهر بالجغرافيا الأمريكية تحديدا، قائلة:

معروفة طبعا كل الكائنات الفضائية والأطباق الطائرة بينزلوا على أمريكا مفيش غيرها وكمان الوحوش والديناصورات.

من جانبه، رأى عادل أن التقدم العلمي لا يعني بالضرورة احتكار هذه الاكتشافات، وكتب:

حتى وإن وجدت كائنات فضائية فهي ليست من صناعة الغرب المتقدم علميا وتقنيا.. أوباما عند سؤاله قال إنه لم يراها لكنه يفترض أنها موجودة.

وتوقع أيمن أن يكون البشر هم "الغزاة" في المستقبل بدلا من انتظار الفضائيين، معلقا:

ما في كائنات فضائية جاءت الأرض.. يبدو أننا نحن سنكون الكائنات الفضائيه التي تغزو كواكب أخرى.

أما علاء، فقد قلل من أهمية التصريحات طالما أنها لا تستند لدليل ملموس: