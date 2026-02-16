شاهد.. قرد "بابون" يقتحم مسجدا ويدفع المصلين إلى الفرار

وثقت هيئة الحياة البرية الأوغندية (UWA) واقعة لافتة حين تسلل قرد ضخم من فصيلة البابون إلى أحد المساجد في منطقة بوسيكا بمديرية لوييرو، مسببا حالة ارتباك بين المصلين.

وقالت الهيئة إن المصلين فوجئوا بالقرد داخل المسجد، مما دفعهم إلى الفرار خشية تعرضهم لهجوم محتمل، قبل أن يغلقوا الأبواب لضمان عدم هروبه أو تسببه في أضرار خارجية.

وبادر الموجودون إلى تقديم ثمار الموز للقرد في محاولة تهدئته وإبقائه في مكان آمن إلى حين وصول فرق الإنقاذ.

وأظهر الفيديو قرد البابون وهو يجلس قرب أحد الجدران داخل قاعة الصلاة التي بدت خالية، فيما تُسمع في الخلفية أصوات تعجب وضحكات متقطعة وتعليقات بلغات محلية في مزيج من الدهشة والخوف.

وفقا للهيئة، سارعت فرق الحياة البرية إلى الموقع وتمكنت من السيطرة على القرد وإخراجه بأمان تمهيدا لنقله إلى "منتزه شلالات مورشيسون الوطني" حيث يخضع لمراقبة صحية دقيقة قبل إعادة دمجه مع مجموعات البابون في بيئته الطبيعية.