عاصفة عنيفة تربك أحياء إسطنبول وتخلف أضرارا مادية

أدت عاصفة قوية مصحوبة بأمطار غزيرة وعواصف رعدية وتساقط للبرد ورياح عاتية إلى تعطيل مظاهر الحياة اليومية في إسطنبول، متسببة باضطرابات في حركة النقل وأضرار مادية متفرقة في عدد من الأحياء.

وتسببت الأمطار الكثيفة في تدني مستوى الرؤية على الطرق السريعة، فيما شهدت الأنفاق والمناطق المنخفضة فيضانات أدت إلى تباطؤ حركة السير في عدة مناطق.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 انهيار ثلجي يودي بحياة متزلجين في إيطاليا

انهيار ثلجي يودي بحياة متزلجين في إيطاليا list 2 of 2 شاهد.. قرد "بابون" يقتحم مسجدا ويدفع المصلين إلى الفرار end of list

كما خلقت الرياح الشديدة ظروف قيادة خطرة على الجسور والطرق الساحلية، مما دفع السلطات إلى دعوة السكان لتوخي الحذر، والحفاظ على مسافات أمان، وتفضيل استخدام وسائل النقل العام.

وبحسب تحذيرات صادرة عن هيئة الأرصاد ومحافظة المدينة، اشتدت العاصفة في ساعات مساء الأحد، إذ واجه المشاة صعوبة في التنقل، بينما عانى سائقو الدراجات النارية من الحفاظ على توازنهم بفعل الرياح القوية. وأضاءت الصواعق سماء أحياء مركزية.

أضرار في المباني والمركبات

وشهدت كثير من الأحياء أضرارا مادية. ففي إسنيورت، اقتلع سقف أحد المباني وتناثر حطامه على الطريق، دون تسجيل إصابات. كما سقطت أجزاء من واجهات وأسقف مبان في مناطق مثل بيليك دوزو وكوتشوك تشكمجة، مما ألحق أضرارا بسيارات متوقفة وتسبب في إغلاق مؤقت لبعض الشوارع إلى حين إزالة الأنقاض.

وفي أرناؤوط كوي، تساقطت قطع من الطوب من موقع بناء بفعل الرياح، مما أثار مخاوف تتعلق بالسلامة العامة، وتدخلت فرق الشرطة والإطفاء في المواقع المتضررة لتأمين المناطق وإعادة فتح الطرق أمام الحركة.

وأكدت الجهات المعنية استمرار حالة التأهب تحسبا لأي تطورات، داعية السكان إلى متابعة نشرات الطقس الرسمية والالتزام بإرشادات السلامة حتى تحسن الظروف الجوية.