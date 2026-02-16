حفرة عملاقة في إندونيسيا تثير تساؤلات عن تكرار الظواهر الغريبة

تفاعل ناشطون على مواقع التواصل مع حفرة كبيرة ظهرت فجأة في جزيرة سومطرة الإندونيسية، حيث عزا البعض هذه الظاهرة لتغيرات جيولوجية فيما أبدى آخرون استغرابهم من تكرار الظواهر الطبيعية التي لم تكن معتادة.

ووفق حلقة (2026/2/16) من برنامج "شبكات"، تصل مساحة هذه الحفرة إلى 30 ألف متر مربع وبعمق يصل إلى 100 متر، بينما عرضها يضيق ويتسع من مكان لآخر.

وظهرت الحفرة قبل 22 عاما، وكانت مساحتها 20 ألف متر مربع لكنها بدأت تكبر وتتسع مع تآكل الأرض من حولها، وهو ما يعزوه العلماء لـ"التآكل تحت السطح".

وتنجم ظاهرة التآكل تحت السطح عن وجود صخور "التوف" البركانية، وهي مفككة ومنفوشة وتمتص المياه بسهولة، ومع هطول الأمطار بغزارة تتشبع التربة المحيطة بها بالمياه وتفقد تماسكها. وثمة عوامل أخرى تسبب تآكل التربة كالمنحدرات وتسرّع هذه العملية الزلازل.

تفسيرات متباينة

وعلى مواقع التواصل، تباينت تفسيرات ومواقف المغردين من اتساع هذه الحفرة بين من يراها ظاهرة جيولوجية عادية ومن يراها أمرا مثيرا للتساؤلات.

فقد أرجعت "أم هالة" هذه الحفرة لعوامل تتعلق بطبيعة التربة، قائلة:

"ظاهرة طبيعية جدا تحدث نتيجة ارتخاء في الطبقات الداخلية للأرض أو نتيجة عمليات الحفر والتعدين أو أن التربة تكون رملية"

وبالمثل، رأى سامر أن هذه الأمور ناجمة عن عوامل جيولوجية، بقوله:

"الأرض مليئة بالفراغات والكهوف داخل الأعماق، وعندما تنجرف التربة لتملأ هذه الفراغات يحدث خسف في السطح"

في المقابل، أعربت جولي عن استغرابها من تكرار مثل هذه الظواهر التي لم تكن معروفة من قبل، بقولها:

"الخبر الجيد هو عدم وجود وفيات بس كأنو كترانة هالظواهر.. كسوف وأعاصير، زلازل، فيضانات، حروب، وخسف، جفاف، أمطار طوفانية.. شو عم يصير بها الكوكب؟"

وتبنى رضوان الموقف نفسه تقريبا، بل وأعرب عن خوفه من أن تكون الأمور أخطر مما هي عليه، بقوله:

"لا أعتقد أن السبب جيولوجي في هذه الانهيارات.. ربما تكون تصريحات العلماء مجرد كلام لعدم نشر الخوف بين السكان ولتهدئة الرأي العام عن تقصيرهم في حل هذه المشاكل وإدارتها"

وأخيرا، انتقد مراد السلطات التي لا تتخذ إجراءات احترازية للتعاطي مع مثل هذه الظواهر، بقوله:

"طالما أن هذه الظاهرة متكررة لماذا لا تقوم السلطات بإجراءات احترازية لتفادي هذه الانهيار مثل عمليات تدعيم التربة بالمواد الكلسية أو غيرها من المواد التي تزيد ثباتية التربة وتمنعها من الانزلاق"

ومن بين الأمور التي تسببت بها هذه الحفرة ابتلاع جزء رئيسي من طريق رئيسي يربط الإقليم بالمقاطعة المجاورة، وسقوط برج كهرباء عالي الجهد، وتدمير مزارع الفلفل الحار وقصب السكر والبنّ، والتي تمثل مصدر رزق مئات العائلات.

ولا تقتصر هذه الظاهرة على إندونيسيا، ففي مدينة شنغهاي الصينية تآكل سطح محطة مترو بسبب التسرب المائي أثناء أعمال الحفر.