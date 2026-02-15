كاميرات الغابة تكشف كنوز المتوسط.. مشاهد نادرة للحياة البرية في أنطاليا

وثقت كاميرات مراقبة بيئية مشاهد نادرة للحياة البرية في منطقة البحر المتوسط بولاية أنطاليا جنوب غربي تركيا، مبينة تنوعا حيوانيا غنيا في عمق الغابات بعيدا عن أعين البشر.

ونشرت المديرية العامة التركية لحماية الطبيعة والمتنزهات الوطنية -عبر منصة إكس– مقطعا مصورا لعدد من الحيوانات المهددة بالانقراض التقطته كاميرات رصد مخفية في المنطقة.

وظهرت في المشاهد أنواع برية من بينها الوشق والماعز الجبلي والعناق وطائر الزرياب الأوراسي، مع تعليق جاء فيه "انعكس ثراء الحياة البرية في منطقة المتوسط على عدسات كاميراتنا".

ويظهر الفيديو لقطات متتابعة لحيوانات برية تتحرك بحذر داخل الغابة، ويبرز في أحد المقاطع اثنين من الماعز الجبلي وهما يلعبان بخفة فوق منحدر تحيط به الأشجار الكثيفة، بينما تلتقط الكاميرات مشاهد أخرى لطائر الزرياب الأوراسي وهو يشق طريقه بهدوء فوق سطح المياه لأحد الجداول.

كما أظهرت المشاهد حيوانات برية أخرى وهي تتنقل في بيئتها الطبيعية بين جذوع الأشجار وفي الممرات الطينية بعيدا عن التجمعات البشرية.

وتسلط هذه المشاهد الضوء على ما تزخر به غابات المتوسط في أنطاليا من تنوع بيولوجي، كما تعكس أهمية برامج الرصد والحماية التي تنفذها السلطات التركية للحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض وتأمين استمرارها في موائلها الطبيعية.