كاد يفقد حياته من أجل صورة.. إنقاذ مراهق من البحر في مستغانم بالجزائر

تدخلت فرقة غطس تابعة للوحدة البحرية لقوات الدفاع المدني في ولاية مستغانم شمال غربي الجزائر لإنقاذ مراهق كان على وشك الغرق بعد سقوطه من منطقة منحدرات صخرية مطلة على البحر.

وقالت سلطات الدفاع المدني الجزائرية، عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك، إنها تلقت نداء استغاثة بشأن شاب يبلغ من العمر نحو 15 عاما سقط في البحر أثناء محاولته التقاط صور في منطقة "المنحدرات"، قبل أن تسارع فرقة الغطس إلى إنقاذه.

وأوضحت أن عناصر الإنقاذ تمكنوا من إخراجه وهو في حالة مستقرة، وقدموا له الإسعافات الأولية في المكان عينه، ثم نُقل إلى قسم الطوارئ في مستشفى مستغانم لتلقي العلاج اللازم.

وأرفقت الحماية المدنية بيانها بمقطع فيديو يوثق لحظات تدخل الغطاسين، وسط تفاعل واسع على منصات التواصل وتحذيرات من خطورة الاقتراب من حواف المنحدرات الصخرية من أجل التقاط الصور.