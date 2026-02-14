سطو "سينمائي" على محل مجوهرات تركي باستخدام رافعة وحمار

في واقعة غريبة صنّفت من بين أغرب عمليات السرقة في البلاد، ألقت قوات الأمن التركية في مدينة قيصري القبض على شاب يبلغ من العمر 26 عاما بعد أن نفّذ سرقة غير تقليدية لمحل مجوهرات مستخدما رافعة مسروقة قبل أن يحاول الهروب بطريقة بدائية على ظهر حمار.

في قرابة الساعة الرابعة فجرا، اقترب المشتبه به من متجر المجوهرات والمكان شبه خال، لكنه لم يستخدم سيارة أو دراجة نارية، بل رافعة شوكية كان قد سرقها مسبقا. وبشفرات الرافعة، اقتلع الستائر المعدنية للمحل وكسر واجهته ثم دخل إليه سريعا.

داخل المتجر، لم يخترق المشتبه به فقط الأبواب، بل دفع القطعة الزجاجية وأسقطها على الأرض ليتمكن من الوصول إلى المجوهرات. حسب مصادر إعلامية تركية، سرق نحو 150 غراما من الذهب عالي القيمة، قبل أن يلتفت إلى وسيلة هروبه غير المتوقعة.

الهروب على ظهر حمار

بعد أن أطلق إنذار المتجر وبدأت الشرطة وسكان الحي يفيقون على صوت الصخب، ترك اللص الرافعة جانبا وركب حمارا كان قد جهزه قرب المكان ولاذ بالفرار في الشوارع والحقول القريبة. المشهد كما وصفه سكان المنطقة ومشاهد كاميرات المراقبة بدا أقرب إلى لقطة سينمائية فكاهية منه إلى سرقة حقيقية.

برغم غرابة خطة الهروب، فقد كانت سببا مباشرا في توقيفه، إذ رصدت فرق الشرطة المشتبه به وهو يمتطي الحمار في الشوارع، مما سهّل اعتقاله دون مقاومة.

كما عثرت الأجهزة الأمنية لاحقا على الذهب المسروق مدفونا في الأرض بالقرب من مكان الحادث، وأعادته إلى صاحبه.

السلطات التركية بدأت تحقيقا في الحادثة، وسط اهتمام إعلامي واسع لما حملته الواقعة من طابع طريف وغريب في التنفيذ والهروب.