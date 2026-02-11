شلال من نار وشرر.. الحديد المذاب يضيء سماء شنغهاي في مشهد ساحر

أضاء عرض تقليدي سماء مدينة شنغهاي شرقي الصين بمشاهد مبهرة لنثر الحديد المذاب ضمن فعاليات عيد الربيع (رأس السنة القمرية الجديدة)، في استعراض يجمع بين المهارة الحرفية القديمة والمشهد البصري الآسر.

وفي مقطع فيديو بثته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) على فيسبوك، مساء الثلاثاء، يظهر قاذفو الحديد المنصهر وهم يلوحون بأدواتهم في الهواء على ضفاف نهر هوانغبو في منطقة البوند الشهيرة، قبل أن تنفجر كتل الحديد المتوهج في السماء لتتشكل آلاف الشرارات الذهبية التي تهطل مثل شلال من الضوء فوق الواجهة النهرية للمدينة.

وتوثق المقاطع المتداولة على منصة "دويوين" -النسخة الصينية من تيك توك– تفاصيل عرض "دا تيه هوا" (Da Tie Hua)، إذ يقذف الحرفيون الحديد المنصهر بدرجات حرارة عالية في الهواء، ليتحول في لحظات إلى زخات من الشرر المضيء ترسم قبابا وأقواسا من الضوء فوق الحشود المحتفلة على جانبي النهر، ويظهر في الخلفية أفق شنغهاي المعماري المضيء مما يمنح المشهد طابعا دراميا يجمع بين تراث الأرياف الصينية وأضواء المدينة الحديثة.

وبحسب "شينخوا"، جاء العرض في إطار فعاليات مهرجان "بودونغ" على ضفاف نهر هوانغبو حيث تحول فن "ضرب زهور الحديد" المدرج ضمن عناصر التراث الثقافي غير المادي في الصين إلى إحدى أبرز اللوحات الليلية في الاحتفالات.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلا واسعا مع المقاطع المصورة، إذ تداول المستخدمون فيديوهات وصورا للسماء وهي تشتعل بشرارات الحديد المتطايرة فوق البوند، وسط تعليقات تشيد بجمالية هذا الفن التقليدي وخطورته في آن واحد، واعتباره أحد أكثر مشاهد الاحتفال بالعام القمري الجديد تميزا في الصين خلال هذا الموسم.