شاهد.. عطل مفاجئ في طائرة يحول طريقا عاما إلى مدرج طوارئ

هبطت طائرة صغيرة اضطراريا اليوم الاثنين على طريق عام في مدينة غينزفيل شمال ولاية جورجيا الأمريكية عندما واجهت مشاكل في المحرك بعد إقلاعها من مطار لي جيلمر، مما أدى إلى اصطدامها بعدة مركبات والتسبب في إصابات وصفت بأنها طفيفة، وفق ما أعلنته الشرطة المحلية.

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة فقدان الطائرة -ذات المحرك الواحد- السيطرة، وهبوطها على طريق براونز بريدج المزدحم بالمركبات قبل أن تصطدم بثلاث سيارات -على الأقل- عند التقاطع مع شارع بيرل نيكس باركواي.

وقالت شرطة غينزفيل عبر حسابها بفيسبوك إن الحادث تسبب في إغلاق التقاطع بالكامل وتحذير السائقين من تأخيرات مرورية مطولة إلى حين الانتهاء من إزالة حطام الطائرة والمركبات المتضررة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن فرق الطوارئ والإنقاذ هرعت إلى موقع الحادث، وأن السلطات فتحت تحقيقا لتحديد أسباب الهبوط الاضطراري وملابساته.

لاحقا، أعلنت الشرطة نجاة كل من الطيار والراكب الآخر دون إصابات خطرة، وأفادت تقارير بأن المحرك تعطل بعد الإقلاع ولم تتمكن الطائرة من العودة بسلام إلى المطارات القريبة.