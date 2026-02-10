أعلنت وزارة الداخلية المصرية إلغاء حفلة موسيقية كان مقررا تنفيذها الثلاثاء في أحد الملاهي الليلية بالعاصمة القاهرة، بعد اعتراضات واسعة بسبب اختيار اسم "يوم على جزيرة إبستين" كعنوان للفعالية.

واعتبر هذا العنوان مثيرا للجدل واستفزازيا في ظل تداعيات قضية الخبير المالي الأمريكي جيفري إبستين المتورط في قضايا جنسية خطيرة، خصوصا ضد قاصرات.

وقالت الوزارة في بيان رسمي إن الحفلة ألغيت بعد "الإعلان عن تنظيمها من دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية". وأضافت أنها ضبطت القائم على تنظيم الحفل واتخذت إجراءات لمنع إقامته، مستشهدة أيضا بأن الإعلان عن الحفلة تضمن دعوات تسمح بدخول الفتيات "مجانا"، وهو ما أثار استياء قطاعات من المجتمع المصري المحافظ.

وأشار البيان إلى أن عنوان الحفلة يظهر عدم ملاءمته للأعراف الاجتماعية، ويثير غموضا في الإجراءات التنظيمية، وهو ما دفع السلطات إلى التدخل قبل حدوث أي تجاوزات.

نفي

وفي اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية نفى الملهى الليلي الذي ظهر رقم هاتفه على الملصقات الدعائية أي علاقة له بالحفل، مؤكدا أنه لم يقم بأي تنسيق مع منظمي الفعالية.

كما نفى أحد الموسيقيين المذكورين في الملصق مشاركته في الحفل، ما يزيد من حالة الغموض التي أحاطت بالقضية منذ بدايتها.

اعتراضات شعبية

وجاء قرار الإلغاء بعد نشر ناشطة فيديو على منصة إنستغرام (Instagram) استنكرت فيه اسم الحفلة وطريقة الترويج لها، وهو ما وثقته وزارة الداخلية في بيانها.

وقد تفاعل ناشطون مصريون وعرب مع القضية عبر مواقع التواصل، معتبرين أن استخدام اسم "إبستين" في تسمية فعالية ترفيهية يفتقر إلى الحس الأخلاقي، خاصة مع سجل هذه الشخصية الملطخ في قضايا استغلال جنسي.

وجيفري إبستين هو رجل أعمال أمريكي أثار جدلا عالميا بعد توجيه اتهامات له بالاتجار الجنسي واستغلال قاصرات، بالإضافة إلى علاقاته مع شخصيات بارزة في المجتمع الأمريكي والدولي.

إعلان

وقد وجدت وزارة العدل الأمريكية ملايين الوثائق المتعلقة بقضيته، مما تسبب في إحراج واسع للنظام القضائي ولشخصيات ظهرت أسماؤهم في سجلات التحقيقات.

وُجد إبستين مشنوقا داخل زنزانته في نيويورك عام 2019 قبل مثوله أمام المحاكمة، فيما انتشرت منذ ذلك الحين نظريات مؤامرة تزعم أنه قتل لحماية شخصيات نافذة.