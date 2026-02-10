"أبو شعر منفوش".. ما قصته مع مانشستر يونايتد" وما شروطه للذهاب للحلاق؟

دخل مشجع مانشستر يونايتد فرانك إيليت دائرة الاهتمام على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن قرر مقاطعة قص شعره منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024، احتجاجا على تراجع نتائج فريقه، مشترطا تحقيق 5 انتصارات متتالية مقابل إنهاء التحدي.

وبعد عام وأربعة أشهر وأسبوع من عدم قص الشعر نهائيا، وصل شعر فرانك إلى طول وحجم لافتين، في تحدٍّ بدأ بدافع الإحباط من أداء الفريق، قبل أن يتحوّل إلى مادة ساخرة من تراجع مانشستر يونايتد خلال الفترة الأخيرة.

ويقوم فرانك بنشر مقاطع فيديو يومية يوثق فيها عدد أيام التحدي، الذي بلغ حتى الآن 493 يوما، علما أن آخر مرة حقق فيها مانشستر يونايتد 5 انتصارات متتالية كانت في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2024.

ويتابع المشجع صاحب الشعر المنفوش على إنستغرام أكثر من مليون و200 ألف شخص يترقّبون اللحظة التي ينهي فيها التحدي.

وخلال هذه الفترة، تلقى فرانك عروضا إعلانية ورعاية من شركات متخصصة في منتجات العناية بالشعر، كما انتشر التحدي على نطاق واسع، حتى وصل إلى لاعبي مانشستر يونايتد أنفسهم.

غير أن نجم الفريق برونو فرنانديز علّق على الأمر بقوله إنه لا يهتم إن ذهب فرانك إلى الحلاق أم لا، بينما قال مدرب الفريق إن أبناءه أخبروه عن التحدي، واصفا إياه بالمضحك لكنه غير مؤثر.

وقبل مواجهة مانشستر يونايتد المرتقبة أمام وست هام يونايتد، كان الفريق قد حقق 4 انتصارات متتالية في الدوري الإنجليزي. وفي حال فوزه في المباراة المقبلة، سيقص فرانك شعره، أما في حال التعادل أو الخسارة فسيبدأ التحدي من جديد.

تفاعل واسع على منصات التواصل

وشهدت القصة تفاعلا واسعا على منصات التواصل العربية رصد برنامج (شبكات) عبر شاشة الجزيرة جانبا منه، حيث تنوعت التعليقات بين السخرية والتعاطف والتشكيك في قدرة الفريق على تحقيق الشرط.

وفي هذا السياق، علّق هشام بسخرية قائلا:

"أكثر ناس هيشجعو المان يونايتد النهارده الحلاقين.. الواد أبو شعر منفوش ده معصبهم بالعش اللي فوق رأسه ده". بواسطة هشام

من جانبه، عبّر محمد عن تعاطفه مع فرانك، قائلا:

"صعبها قوي على نفسه يعني لما تحكم على نفسك مع نادي بقاله أكتر من 10 سنين متبهدل وتقول 5 ماتشات فوز دا رقم كبير". بواسطة محمد

أما شافي فأبدى تشاؤمه من تحقق الشرط، وكتب:

"طيب يسرحه على الأقل؟! لأن الموضوع شكله مطول على أداء المان يونايتد". بواسطة شافي

في حين اقترح نضال فكرة مختلفة قائلا:

"المفروض الفريق إذا فاز اليوم يجيبوه ويحلقوله في الأولد ترافورد عشان لا يعيدها مرة ثانية". بواسطة نضال

وكتب سميح معلقا:

"لو فاز اليونايتد اليوم، الحنفية اللي بتنزل مشاهدات على حساب اليونايتد هتتقفل وأبو شعر منكوش مش هيلاقي محتوى تاني". بواسطة سميح

من تحدٍّ ساخر إلى مبادرة خيرية

وبالنسبة لفرانك، لم يعد التحدي مجرد سخرية من أداء الفريق، إذ قرر تحويله إلى مبادرة إنسانية، معلنا نيته التبرع بشعره لصالح جمعية خيرية تدعم الأطفال الذين فقدوا شعرهم بسبب السرطان.

كما أطلق حملة تبرعات لصالح الجمعية، كان هدفها الأولي 500 جنيه إسترليني، إلا أنها نجحت حتى الآن في جمع أكثر من 6 آلاف جنيه، في تحول لافت من تحدٍّ فردي إلى عمل خيري لاقى دعما واسعا.