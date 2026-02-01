"ملاك ميلوني" يشعل جدلا في روما.. تحقيق رسمي في ترميم جدارية كنسية بإيطاليا

أثار ترميم جدارية في كنيسة بوسط العاصمة الإيطالية روما جدلا سياسيا وإعلاميا واسعا، بعدما لاحظت صحيفة "لا ريبوبليكا" (La Repubblica) الإيطالية أن ملامح "أحد الملائكة" في اللوحة باتت تشبه إلى حد كبير رئيسة الوزراء جورجا ميلوني.

وتقع الجدارية في كنيسة صغيرة تابعة لـ"بازيليكا سان لورينزو إن لوتشينا" على بعد أمتار من مقر رئاسة الحكومة في قلب روما. وتحتوي الكنيسة على تمثال نصفي من الرخام لأومبرتو الثاني، آخر ملوك إيطاليا، الذي نفي عام 1946 عقب إلغاء الملكية واعتماد النظام الجمهوري.

"ملاك ميلوني"

وفوق هذا التمثال تظهر جدارية تضم "ملاكين" لم يكونا محل اهتمام يذكر قبل أعمال الترميم الأخيرة. ونشرت "لا ريبوبليكا" يوم أمس السبت صورا للجدارية قبل الترميم وبعده، مشيرة إلى أن ملامح أحد "الملاكين"، وتحديدا الذي يحمل لفافة تظهر خريطة إيطاليا، أصبحت قريبة الشبه من ملامح ميلوني، زعيمة حزب "إخوة إيطاليا" اليميني وأول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في البلاد.

وأثار هذا التشابه موجة تفاعل في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، إذ وصفت بعض الصحف الجدارية بـ"ملاك ميلوني"، في تعبير عن التداخل بين الفن والسياسة في فضاء ديني تاريخي.

نفي من المرمم وتدخل رسمي

المرمم الذي أشرف على العمل، الفنان برونو فالنتينيتي، نفى في تصريحات صحفية أن يكون قصد تشبيه الملاك برئيسة الوزراء، مؤكدا أنه اكتفى بإعادة الجدارية إلى حالتها الأصلية.

وفي المقابل أشارت "لا ريبوبليكا" إلى أن فالنتينيتي تربطه علاقة طويلة الأمد باليمين الإيطالي، وأن ذلك هو ما دفع معارضين من تيار يسار الوسط إلى المطالبة بتوضيح طبيعة التعديلات التي أجريت.

وتحت ضغط الجدل الإعلامي والسياسي أعلنت وزارة الثقافة الإيطالية أنها كلفت الجهات المختصة بإجراء فحص فني للجدارية، وقالت الوزارة في بيان إن المشرفة الخاصة لمدينة روما دانييلا بورو أوكلت إلى فريق من الفنيين مهمة تقييم العمل المنفذ في الكنيسة تمهيدا لتحديد الإجراء المناسب.

تعليق ساخر من ميلوني

في المقابل علقت رئيسة الوزراء الإيطالية على الجدل بنبرة ساخرة، إذ نشرت صورة للجدارية على حسابها في إنستغرام وكتبت "لا، أنا بالتأكيد لا أبدو كالملاك"، مرفقة تعليقها برمز تعبيري ضاحك.

وتحولت القضية، التي بدأت من ملاحظة صحفية عن تشابه في الملامح، إلى نقاش أوسع في إيطاليا بشأن حدود الترميم الفني، ولا سيما في الأعمال ذات الطابع الديني ودور الخلفيات السياسية في تشكيل الرموز البصرية في الفضاء العام.

وبينما تنتظر الأوساط الثقافية والإعلامية نتائج الفحص الذي أمرت به وزارة الثقافة، باتت الجدارية -التي كانت شبه مجهولة قبل ترميمها- مثالا على كيف يمكن لتفصيل بصري واحد أن ينقل عملا فنيا من جدار كنيسة في روما إلى صدارة الجدل العام، عند تقاطع الفن والدين والسياسة.