مشاهد صادمة من لندن: سطو جريء على متجر مجوهرات نهارا

في حادثة جريئة أثارت صدمة واسعة، تعرض متجر مجوهرات في منطقة ريتشموند غرب العاصمة البريطانية لندن لعملية سطو في وضح النهار صباح السبت، نفذها رجلان ملثمان ومسلحان بمطارق ثقيلة، وسط ذهول المارة وعجز الموظفين عن إيقافهما.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، ولا سيما موقع "إكس"، لحظات اقتحام الرجلين لمتجر "غريغوري وشركاه"، حيث حاولا تحطيم واجهة العرض الزجاجية باستخدام مطرقة كبيرة.

وبعد فشل المحاولة الأولى، عمد أحدهما إلى نزع الزجاج بالقوة، قبل أن يبدآ في نهب المجوهرات المعروضة ووضعها داخل كيس بلاستيكي أزرق.

وبدا موظفو المتجر وهم يحاولون بشجاعة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من المعروضات، بل شوهد أحدهم وهو يضرب اللصين بصندوق صغير في محاولة يائسة لردعهما، إلا أن ذلك لم يمنع المشتبه بهما من الفرار سريعا من المكان، جريا في الشارع وأمام أعين المارة.

وفي وقت لاحق من يوم السبت، شوهدت نوافذ المتجر وقد غطيت بألواح خشبية، فيما أكدت متاجر مجاورة أن السرقة وقعت في وقت سابق من السبت.

كما نقلت صحيفة "ديلي ميل" عن موظف في متجر قريب قوله إن الرجلين "ظهرا فجأة وهما يحملان مطرقة ثقيلة وحقيبة، وشرعا مباشرة في تحطيم واجهة محل المجوهرات".

وتأتي هذه الحادثة في سياق تصاعد لافت لجرائم سرقة المتاجر في العاصمة البريطانية، لا سيما محلات المجوهرات، ما يفرض على أصحاب الأعمال إنفاق مبالغ إضافية لتعزيز إجراءات الأمن وتوظيف مزيد من العاملين وشراء تقنيات حديثة لمكافحة ما يصفه التجار بـ"وباء السرقة".

وفي حادثة مشابهة وقعت قبل أيام، تعرض متجر مجوهرات آخر في شارع أوكسبريدج بمنطقة شيبردز بوش لهجوم نفذه عدة رجال بمطارق ثقيلة.

وأفادت تقارير بأن الشرطة وصلت إلى الموقع خلال دقائق، وتعرض عناصرها للتهديد أثناء محاولة اللصوص الفرار على دراجات نارية، حيث ألقي القبض على أحد المشتبه بهم فيما تمكن آخرون من الهرب.