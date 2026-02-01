حريق حضانة أطفال يهز جنوب لندن وتحذيرات عاجلة للسكان

اندلع حريق كبير في حضانة أطفال بمنطقة روشي غرين في كاتفورد جنوب شرقي العاصمة البريطانية لندن، ما استدعى استنفار واسع من فرق الإطفاء، ودفع السلطات إلى مطالبة السكان بإغلاق نوافذهم وأبوابهم بسبب الدخان الكثيف الذي غطى المنطقة.

وقالت فرقة إطفاء لندن إنها تلقت أول بلاغ عن الحريق عند الساعة 6:37 مساء السبت، لتدفع على الفور بـ 8 سيارات إطفاء ونحو 60 رجل إطفاء من عدة محطات قريبة، بينها بروملي وإيست غرينتش وبيكهام، إلى موقع الحادث في حي لويشام.

دمار كبير

وأوضحت فرقة الإطفاء أن الحريق اندلع في سقف مبنى الحضانة المكون من 3 طوابق، مشيرة إلى أن نحو نصف السقف دمر بفعل النيران، قبل أن تتم السيطرة على الحريق بشكل كامل عند الساعة 9:25 مساء.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان، وسط انتشار واسع لفرق الطوارئ، فيما عبر سكان محليون عن صدمتهم من حجم الحريق، واصفين المشهد بـ"المروع".

تحذيرات للسكان

وبسبب كثافة الدخان، دعت السلطات السكان إلى إبقاء نوافذهم وأبوابهم مغلقة، كما نصحوا بتجنب المنطقة، في ظل إغلاق عدد من الطرق الرئيسية، ما تسبب في اختناقات مرورية ملحوظة.

وشمل الإغلاق طريق إيه 21 روشي غرين في كلا الاتجاهين، بين تقاطع الطريق الدائري الجنوبي إيه 205 ودوار كاتفورد قرب مستشفى لويشام، إلى جانب تأثر طرق أخرى مجاورة.

لا إصابات والتحقيقات جارية

وأكدت فرقة إطفاء لندن أنه لم تسجل أي إصابات جراء الحريق، في وقت لا يزال سبب اندلاع النيران مجهول، حيث فتح تحقيق رسمي للوقوف على ملابسات الحادث.

وبحسب الموقع الإلكتروني للحضانة، تقدم حضانة روشي غرين خدمات رعاية للأطفال من عمر 3 أشهر حتى 5 سنوات، وتنقسم إلى 3 وحدات تشمل الرضع، والأطفال الصغار، ومرحلة ما قبل المدرسة. وكانت الحضانة قد حصلت في آخر تقييم لها من هيئة التفتيش على المدارس البريطانية أوفستد (Ofsted) على تصنيف "جيد".