3.27 ملايين دولار لسمكة واحدة.. "ملك التونة" يحطم رقمه القياسي في طوكيو

في أول مزاد للأسماك في العام الجديد بسوق تويوسو بطوكيو، دفعت شركة "كيومورا" المالكة لسلسلة مطاعم السوشي الشهيرة "سوشي زانماي" مبلغا قدره 510.3 ملايين ين (نحو 3.27 ملايين دولار) مقابل سمكة تونة زرقاء عملاقة، وهو أعلى سعر مسجل منذ بدء تتبع بيانات المزادات عام 1999.

"ملك التونة" يحطم رقمه القياسي

قاد الصفقة رجل الأعمال الياباني كيوشي كيمورا المعروف بلقب "ملك التونة"، إذ اشترى السمكة التي يبلغ وزنها 243 كيلوغراما (535 رطلا)، وقد صِيدت قبالة ساحل أوما في شمال اليابان، وهي منطقة مشهورة بإنتاج تونة عالية الجودة.

وقال كيمورا بعد انتهاء المزاد "كنتُ أتوقع سعرا أقل، لكن المنافسة كانت قوية، وأنا سعيد بالفوز بالسمكة الأولى للعام الجديد". وحطم بهذا المبلغ رقمه القياسي السابق البالغ 334 مليون ين (نحو 2.2 مليون دولار) الذي سجله عام 2019.

تقليد سنوي وسط جدل بيئي

لا تعد مزادات التونة في اليابان مجرد عملية بيع وشراء، بل هي تقليد سنوي احتفالي لبداية العام الجديد وفرصة دعائية للمطاعم الكبرى، كما تعكس الطلب الكبير على التونة الزرقاء الزعنفة المستخدمة في أطباق السوشي والساشيمي الفاخرة.

ورغم هذه الشعبية فإن الصيد الجائر في الماضي جعل التونة الزرقاء من الأنواع المهددة بالانقراض، غير أن أعدادها بدأت تتزايد تدريجيا بفضل جهود الحفاظ وتنظيم عمليات الصيد، وسط دعوات مستمرة لمزيد من حماية هذا المخزون البحري القيّم.