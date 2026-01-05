قصة وفاء من الخور إلى كيرالا.. عائلة قطرية تكرم هنديا رافقها 46 عاما

ضربت عائلة قطرية مثالا لافتا في الوفاء الإنساني، بعدما قررت السفر إلى ولاية كيرالا لزيارة رجل هندي أمضى أكثر من 4 عقود من حياته في قطر، وعمل معها وأدار مكتبا ومحل قرطاسية في مدينة الخور شمالي البلاد.

ونشر نجله ألفين أنتوني باندان عبر حسابه على إنستغرام مشاهد توثّق لحظات استقبال العائلة القطرية والده وأعمامه في منطقة تريسور بالولاية الواقعة جنوب غربي الهند، متحدثا عن "قصة احترام ووفاء وحب عابرة للحدود من قطر إلى كيرالا".

علاقة إنسانية امتدت لعقود

وقال باندان في حديث للجزيرة إن والده وأعمامه عملوا سنوات طويلة في مدينة الخور، موضحا أن الأسرة القطرية التي ظهرت في الفيديو كانت "عائلتهم الكفيلة"، وأن العلاقة التي بدأت في إطار العمل تحوّلت مع مرور الزمن إلى صلة إنسانية خاصة وعميقة.

وأوضح أن أباه أمضى 46 عاما من حياته وعمله في قطر، وفي هذه الفترة تطوّرت العلاقة لتتجاوز الجانب المهني، وتصبح علاقة عائلتين تجمعهما الثقة والاحترام المتبادل، مشيرا إلى أن العائلة القطرية أبدت رغبة صادقة في لقاء والده وأعمامه بعد عودتهم النهائية إلى الهند، مردفا "وقد تشرفنا باستقبالهم بكل حفاوة ومحبة".

وأشار باندان إلى أن والده كان يملك محلا للقرطاسية في الخور يحمل اسم "مكتبة أبو أحمد – الخور" وقد باعه قبل نحو 5 أشهر، قبل أن يستقر مع أسرته في كيرالا بعد سنوات طويلة من العمل في قطر.

وأثار الفيديو تفاعلا واسعا على منصات التواصل، إذ أشاد كثيرون بما وصفوه بوفاء يمتد بعد انتهاء عقد العمل والإقامة، وبصورة إنسانية تعكس عمق العلاقات التي تنشأ بين العائلات الخليجية والعمالة الوافدة التي تعيش معها سنوات طويلة.