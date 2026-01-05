سكان يتنقلون بقوارب في الشوارع بعد فيضانات بكاليفورنيا

شهدت مقاطعة مارين شمالي ولاية كاليفورنيا فيضانات واسعة النطاق إثر أمطار غزيرة، وهو ما أدى إلى غرق طرق رئيسية وترك عددا من السائقين عالقين داخل مركباتهم، في مشاهد غير معتادة للمنطقة.

وتسببت الأمطار الغزيرة وارتفاع المد، الذي يُعتقد أنه الأشد منذ عقدين، في حدوث فيضانات في أجزاء من شمال كاليفورنيا السبت، مما استدعى إغلاق الطرق وإنقاذ الأشخاص العالقين في سياراتهم.

ودعت السلطات في المناطق المتضررة، الواقعة شمال سان فرانسيسكو، السكان إلى البقاء في منازلهم حتى انحسار المياه ونزول مستواها. وجدّف بعض الناس بقوارب الكاياك على طول الشوارع المغمورة بالمياه من أجل التنقل وسط تلك الأوضاع.

وأظهرت مقاطع مصورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي قوارب كاياك تجوب مناطق حضرية ومسارات مخصصة للدراجات الهوائية، كان يستخدمها عادة الرياضيون والمتنزهون، لكنها تحولت إلى قنوات مائية بسبب ارتفاع منسوب المياه في المنطقة.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن الرقيب مايكل دوبينز، من شرطة مقاطعة مارين، قوله إن الطرقات على طول امتداد 24 كيلومترا من منطقة سوساليتو إلى سان رافائيل غمرتها المياه بعد هطول أمطار غزيرة تزامنت مع ارتفاع قياسي للمد والجزر الذي شهدته المنطقة.

وأضاف دوبينز أن السلطات استُدعيت لتقديم المساعدة بعدما علقت السيارات في مياه وصل ارتفاعها إلى ما بين 1.1 و1.2 متر.

وأكد أن "هناك كميات كبيرة من المياه في الطرقات"، مضيفا أن المد والجزر كان الأعلى منذ أكثر من عقدين، وتابع: "إلى جانب الأمطار الغزيرة، شكل ذلك ظروفًا مثالية لحدوث فيضانات في الشوارع".

وأفادت السلطات المحلية بأن فرق الطوارئ تدخلت لإنقاذ عدد من السائقين الذين حاصرتهم المياه، داعية السكان إلى تجنب الطرق المغمورة والالتزام بتعليمات السلامة، في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية.