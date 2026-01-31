"لوحة فارغة" على الأرض بـ18 ألف دولار تشعل تفاعلات ساخرة

أثار عرض وبيع لوحات فنية "غير مرئية" بمبالغ طائلة موجة من الذهول والسخرية على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن نجح الفنان الإيطالي سلفاتوري غارو في بيع "اللاشيء" بآلاف الدولارات، وسط تساؤلات حول الحدود الفاصلة بين الإبداع الفني والاستخفاف بعقول المشترين.

وفي خطوة اعتبرها غارو استثمارا لمسيرته المهنية الطويلة التي تمتد لـ40 عاما، قرر الفنان الإيطالي خوض تجربة بيع أعمال لا شكل لها ولا وزن، موجودة فقط في خياله.

وفي ساحة "سكالا" التاريخية بميلانو، عرض عمله الفني "إيو سونو" بالإيطالية والتي تعني (أنا موجود)، وهو عبارة عن مساحة فراغ محددة بمربع أبيض وسط الشارع، طالبا من الجمهور "تخيل" وجود التمثال داخل الفراغ.

ويعلق غارو على قيمة اللوحة قائلا "ليس فراغا بلا معنى، بل مَليء بالطاقة. خيالك سيستحضر التمثال في الفراغ المخصص".

لم تكن المفاجأة في العرض فحسب، بل في القيمة المالية التي قدرها الرسام الإيطالي بـ11 ألف دولار، لكن هذا الفراغ بيع في مزاد علني بدار "آرت رايت" بميلانو مقابل 18,200 دولار أمريكي، وتطورت الفكرة ليبيع عملا آخر بعنوان "دافنتي آتي" (أنا أمامك) بمبلغ 31 ألف دولار.

وحصل المشتري على "شهادة أصالة" موقعة من الفنان، تتضمن تعليمات صارمة، منها وضع "اللاشيء" في مساحة خالية تماما بمقاس مترين في مترين، بعيدا عن أي أثاث، ومنع إخراجه من المنزل أبدا.

تبييض أموال أم جنون؟

ورصدت حلقة (2026/1/31) من برنامج "شبكات" تفاعل المنصات مع ظاهرة "الفن اللامرئي" وبيع الفراغ بآلاف الدولارات وردود الأفعال المتباينة التي أثارتها هذه القصة.

فقد انتقدت الناشطة سما بشدة المشتري والفنان ووصفت الأمر بغير المنطقي، مغردة:

يعني عن جد هبل .. في واحد بعقلو يحط آلاف الدولارات ويشتري هواء؟ حتى الي اشترى عطاه مصاري لا مرئية .. والله العالم جنوا لا وكمان مصدق حالو عامل شهادة ملكية.

وذهب المدون مازن في تحليله إلى دوافع اقتصادية مشبوهة خلف هذه الصفقات، قائلا:

يعني هل تصدقون هذا..القصة وراءها تبييض أموال دون شك.. وإلا سنحتاج إلى مستشفى مجانين خاص بمن يشتري هذا الغباء؟ يعني كأنك تشتري فراغ.

من جانبه، قارن سمير بين العملات الرقمية وهذا الفن بأسلوب تهكمي، وكتب:

"هذا فنان إيطالي معروف جدا.. لم الاستغراب.. يعني انتو تشتروا العملة الرقمية بتشوفوها ماهو نفس الهبل؟ خلص لقى مصدر للمصاري وأغبياء مؤمنين بحرية التفكير والفن صدقوه مين ما بيستغل اللحظة؟"

أما رندة فأبدت استغرابها من الاحتفاء الرسمي والإعلامي بهذا النوع من الفن، معلقة: