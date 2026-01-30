بالفيديو.. نزيل يتسبب في غرق فندق بتصرف غريب

في واقعة طريفة لكنها مكلفة، أثار نزيل في أحد فنادق مدينة شنتشن الصينية موجة من الاستنكار على منصات التواصل الاجتماعي بعد أن تسبب في أضرار جسيمة داخل المبنى بسبب تصرف غير مسؤول أثناء محاولته تجفيف ملابسه داخل الغرفة.

وبحسب ما أعلنت عنه إدارة الفندق، لجأ النزيل إلى رشاش الحريق المخصص للطوارئ والمثبت في سقف الغرفة، مستخدما إياه لتعليق ملابسه ومناشفه المبللة على أمل أن تجف سريعا، من دون أن يدرك أن هذا الجزء من نظام السلامة غير مصمم لتحمل الأوزان أو للاستخدام خارج حالات الطوارئ.

ومع تعرض الرشاش لوزن الملابس المبتلة، تفعل نظام رش المياه الأوتوماتيكي ما أدى إلى اندفاع آلاف لتر من المياه داخل الغرفة، قبل أن تتسرب بسرعة إلى الطوابق السفلية.

وتسبب تشغيل النظام في غمر الغرفة بالكامل بالمياه، وتسربها إلى عدة طوابق أسفلها، مخلفة أضرارا كبيرة شملت ورق الجدران والأرضيات والتمديدات الكهربائية، وهو ما فرض على إدارة الفندق تكاليف إصلاح مرتفعة لإعادة تأهيل الأجزاء المتضررة.

وسرعان ما انتشر مقطع فيديو للحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر المياه وهي تتدفق في أرجاء الغرفة بعد الخطأ الذي ارتكبه النزيل.

وأفادت مصادر محلية بأن قيمة الخسائر المادية التي لحقت بالفندق تقدر بنحو 150 ألف يوان صيني (نحو 21 ألف دولار أميركي)، مشيرة إلى أن إدارة المنشأة دخلت في مفاوضات مع النزيل لتحميله مسؤولية التعويض عن الأضرار.

وفي تعليق على الحادثة، قال خبراء إطفاء محليون إن رشاشات المياه الأوتوماتيكية "مصممة للاستجابة بحساسية عالية للحرارة المرتفعة أو الصدمات"، موضحين أنه "حتى إن لم يندلع حريق ولم تصل درجة الحرارة إلى ما بين 68 و74 درجة مئوية، يمكن أن ينطلق النظام إذا تعرض الرشاش لصدمة أو علق به جسم ثقيل".