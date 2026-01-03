مقتل 11 في حادث تصادم حافلة وشاحنة في جنوب البرازيل

قالت شرطة الطرق السريعة الاتحادية في البرازيل -في بيان- إن ⁠حادث تصادم بين حافلة وشاحنة أسفر عن مقتل ‍11 شخصا على الأقل يوم الجمعة جنوبي البلاد.

وقالت الشرطة ⁠إن 7 آخرين أصيبوا في الحادث، الذي وقع على طريق سريع اتحادي في ولاية ريو ​غراندي دو ‌سول في أقصى جنوب البرازيل حوالي الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت ‌المحلي (02:30 مساء بتوقيت غرينتش) وتم ‌نقلهم إلى ⁠المستشفيات.

وذكرت الشرطة أن جزءا من حمولة الشاحنة من الرمال ‌انسكب داخل الحافلة نتيجة للحادث، الأمر الذي صعّب عمل رجال الإنقاذ.