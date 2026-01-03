منوعات|البرازيل

مقتل 11 في حادث تصادم حافلة وشاحنة في جنوب البرازيل

[1/3] A damaged car is crushed under a vehicle following a traffic accident after a packed bus collided with a truck, at the Fernao Dias national highway, near Teofilo Otoni, Brazil, December 21, 2024. Belo Horizonte Military Fire Department/­Handout via REUTERS Purchase Licensing Rights
مشهد من حادث خطير سابق في البرازيل يوم 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي (رويترز)
Published On 3/1/2026
|
آخر تحديث: 19:25 (توقيت مكة)

حفظ

قالت شرطة الطرق السريعة الاتحادية في البرازيل -في بيان- إن ⁠حادث تصادم بين حافلة وشاحنة أسفر عن مقتل ‍11 شخصا على الأقل يوم الجمعة جنوبي البلاد.

وقالت الشرطة ⁠إن 7 آخرين أصيبوا في الحادث، الذي وقع على طريق سريع اتحادي في ولاية ريو ​غراندي دو ‌سول في أقصى جنوب البرازيل حوالي الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت ‌المحلي (02:30 مساء بتوقيت غرينتش) وتم ‌نقلهم إلى ⁠المستشفيات.

وذكرت الشرطة أن جزءا من حمولة الشاحنة من الرمال ‌انسكب داخل الحافلة نتيجة للحادث، الأمر الذي صعّب عمل رجال الإنقاذ.

المصدر: رويترز

إعلان