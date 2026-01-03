قل فقط "فلسطين حرة".. حلاق فلسطيني يرفض عرضا مغريا من مؤثر أميركي

رفض حلاق فلسطيني في جنوب أفريقيا مبلغا ماليا أعطاه إياه المؤثر وصانع المحتوى الأميركي الشهير "دارين واتكينز جونيور"، المعروف بلقب "سبيد".

وتداول ناشطون مقطع فيديو يظهر المؤثر الأميركي وهو يمنح الحلاق الفلسطيني مبلغ 5000 آلاف دولار بعدما علم أثناء نقاش عفوي أنه من قطاع غزة.

وأظهر "سبيد" تأثرا بالأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة، لكن الحلاق رفض تسلم المبلغ وأكد أن كل ما يريده من المؤثر الأميركي هو أن يرفع شعار "فلسطين حرة".

واعتبر ناشطون أن تصرف "سبيد" لفتة تضامن إنساني مع المدنيين في غزة، بعد حرب الإبادة الجماعية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي نحو سنتين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وما خلفته من دمار وتدهور في الأوضاع المعيشية.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع عبر منصات التواصل، وأشاد متابعون بعفوية المبادرة ورسالتها الإنسانية، في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لتقديم الدعم لسكان القطاع.

ويُعد سبيد من أبرز صناع المحتوى على المنصات الرقمية، ويشتهر ببثوثه المباشرة وتفاعله المباشر مع الجمهور، إلى جانب مواقف عفوية تتحول في كثير من الأحيان إلى مادة واسعة الانتشار.