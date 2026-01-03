حريق يقطع الكهرباء عن 50 ألف منزل في برلين

انقطع التيار الكهربائي عن 50 ألف منزل وألفي منشأة تجارية في جنوب غرب العاصمة الألمانية برلين اليوم الجمعة بعد اندلاع حريق في جسر كابلات.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن هنريك بويستر، المتحدث باسم الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء في المدينة، قوله إنه لا يزال من غير الواضح متى سيعود التيار الكهربائي.

وأكد أن إعادة الكهرباء ستكون تدريجيا، وذلك بسبب "عملية البناء المعقدة للغاية لخطوط بديلة".

وكان الحريق اندلع في جسر كابلات فوق قناة تيلتوف، وهو ما ألحق أضرارا بكابلات عدة متصلة بمحطة كهرباء ليشترفيلده القريبة. وتمت السيطرة على الحريق، فيما حضرت الشرطة وفرق الإطفاء إلى الموقع.

وأعلنت الشرطة عبر منصة "إكس" أنها تحقق في شبهة الحرق العمد، وأضافت أنها نشرت محققين جنائيين في مكان الحادث لتحديد ‌سبب اندلاع النيران.

وفي السياق ذاته قال متحدث باسم فرق الإطفاء إن منشآت عدة تأثرت بالانقطاع وتقدم لها السلطات المساعدة المناسبة.

وحسب الشركة المشغلة فإن حجم الانقطاع مشابه لحادث وقع في سبتمبر/أيلول الماضي بجنوب شرق برلين، إذ انقطع التيار عن 50 ألف عميل واستمر أياما، وكان السبب حينها هجوما متعمدا بدوافع سياسية، استهدف برجي كهرباء، حسب قول السلطات.