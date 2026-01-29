شركة مكسيكية تعين قطا في منصب "مدير الدعم العاطفي"

في قصة غريبة تجسد الإنسانية والابتسامة وسط روتين العمل الجاد، منحت شركة مكسيكية متخصصة في الهندسة الجيوتقنية قطا كان مشردا وظيفة رسمية تحت مسمى "مدير الدعم العاطفي"، في خطوة طريفة جذبت انتباه ملايين المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

بدأت القصة حين عثر موظفون في شركة "جيوتست" المكسيكية على قط برتقالي اللون يتجول في الشوارع المحيطة بمقر الشركة، يبدو عليه التعب والضيق، فقرروا إنقاذه ومنحه مأوى داخل المكتب بدلا من أن يتركوه يتجول في الشوارع.

أطلق الموظفون على القط اسم "مياوريسيو"، ومنحوه الرعاية الصحية والغذاء، قبل أن تتطور الفكرة الطريفة بمنحه "وظيفة" رسمية داخل الشركة. الأمر لم يقتصر على مجرد وجوده، بل تم إعداد بطاقة هوية خاصة به، وتعيينه على سجل الموظفين، حتى أن عقد العمل قيل إنه وقع ببصمة مخلبه.

بحسب الموظفين في "جيوتست"، فإن مهام مياوريسيو الرسمية تتضمن حضور الاجتماعات حسب مزاجه، الجلوس على الأوراق الهامة أحيانا، والمشي بين المكاتب لتفقد الزملاء بمظهره الهادئ، لكن أهم ما يقدمه هو الدعم العاطفي: تخفيف التوتر، رسم الابتسامة على وجوه العاملين خلال ساعات العمل الطويلة، والاستماع الصامت للهموم المهنية.

أما "الراتب" فمزيج ما بين مكافآت من المأكولات الخاصة بالقطط، ومساحة للراحة داخل المكتب، إضافة إلى مكافآت على شكل "ملاعبات ومداعبات"، وهو ما اعتبره الموظفون وسيلة لتعزيز الروح المعنوية والجلسات الترفيهية بين فترات العمل.

القصة لم تبقَ ضمن جدران الشركة، بل انتشرت بسرعة على منصات التواصل الاجتماعي، ولقيت تفاعلا كبيرا بين المستخدمين الذين رحبوا بالفكرة.