هبوط اضطراري مثير لطائرة تابعة لوكالة ناسا في تكساس

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي مشهدا نادرا من مطار إلينغتون بالقرب من هيوستن، في ولاية تكساس الأميركية، إذ اضطرت طائرة أبحاث تابعة لوكالة ناسا إلى الهبوط اضطراريا دون عجلات بعد عطل فني، فيما انطلقت ألسنة لهب ودخان خلفها مع احتكاك جسم الطائرة بالأرض.

وحسب تقارير إعلامية محلية، فإن طائرة "ناسا دبليو بي 57" (NASA WB 57)، وهي طائرة أبحاث خفيفة تُستخدم لإجراء دراسات في طبقات الجو العليا، تعرضت لعطل في منظومة عجلات الهبوط مما حال دون خروجها قبل اللمس، فاضطر الطاقم إلى تنفيذ هبوط اضطراري على "بطن" الطائرة مباشرة على المدرج.

ويظهر الفيديو الطائرة وهي تنخفض ببطء نحو المدرج قبل أن تلامس الأرض فجأة بجسمها السفلي، وتبدأ أجنحتها بالارتجاج بينما يتصاعد لهب أصفر ودخان أبيض من احتكاك أسفل الهيكل بالأرض. ثم تنزلق الطائرة بثبات على المدرج قبل أن تتباطأ وتظل متوقفة وسط الدخان.

واستجابت فرق الإطفاء والطوارئ في المطار بسرعة بعد ورود بلاغ عن "طائرة على أرض المدرج بدون عجلات"، ووصلت سيارات الإطفاء إلى المكان في حوالي الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي للتعامل مع الحادث.

ووفقًا لإدارة إطفاء هيوستن، يبدو أن جهاز الهبوط الأمامي قد تعطل، مما أدى إلى هبوط الطائرة على بطنها. وأكدت بيثاني ستيفنز، من وكالة ناسا في منشور على منصة إكس أن جميع أفراد الطاقم بخير ولم تسجل أي إصابات جراء الهبوط الصعب.

وأضافت أن ناسا ستجري تحقيقا شاملا لمعرفة سبب الحادث. وستطلع الجمهور بشفافية على آخر المستجدات حالما تتوفر لديها معلومات إضافية.

الطائرة الخاصة بالأبحاث لها القدرة على التحليق مسافات طويلة وفي ارتفاعات قد تتجاوز 63 ألف قدم (نحو 19200 متر)، وتستخدم عادة في مهام علمية تتعلق بالغلاف الجوي والأرصاد الجوية. وهي طائرة نادرة ضمن أسطول ناسا وتشارك في العديد من الدراسات المتقدمة منذ السبعينيات من القرن الماضي.

ولم تعلن ناسا حتى الآن سبب تعطل جهاز الهبوط تحديدا، وما إذا كان الأمر يتعلق بمشكلة ميكانيكية، أو خلل في نظام آخر.

وقال مدير الطيران في مطارات هيوستن جيم شتشيسنياك إن المدرج الذي وقعت عليه الطائرة -رقم 17 آر 35 إل في مطار إلينغتون- مغلق مؤقتا حتى إزالتها.