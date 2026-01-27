نمر ثلجي نادر يهجم على سائحة بالصين وانقسام بالمنصات

تفاعل مغردون مع حادثة هجوم نمر ثلجي على سائحة متزلجة في جبال الصين، وانقسمت الآراء بين مَن حمَّل السائحة مسؤولية الاقتراب من موطن الحيوان المفترس ومَن رأى أن النمر كان يلعب معها فقط.

ووقعت الحادثة عندما أرادت السائحة المتزلجة التقاط صورة مع نمر الثلوج، الحيوان المفترس النادر الذي يُعرف بـ"شبح الجبال"، فانقضّ عليها وأصابها في وجهها.

وذكرت وسائل إعلام أن المرأة نُقلت إلى المستشفى وكانت الإصابة في وجهها بليغة لكن حالتها مستقرة، وأن السلطات كثفت دورياتها في المنطقة بعد الحادثة.

واتجه معظم المغردين إلى تحميل السائحة مسؤولية ما حدث، كما ورد في حلقة (2026/1/27) من برنامج "شبكات"، مشيرين إلى أن الإنسان هو من اقترب من موطن الحيوان البري وليس العكس.

سبب الهجوم

وركَّز معلّقون على أن نمر الثلوج كائن مسالم نادرا ما يهاجم البشر، وأن الهجوم ربما كان بسبب الجوع أو الاقتراب من صغار النمر أو حتى مجرد لعب وليس افتراسا حقيقيا.

ورأى المغرد أمين أن الإنسان هو المسؤول عن الحادثة لأنه ذهب إلى موطن الحيوان، وغرد:

لديكم الأرض طول بعرض، وهذا النمر عايش في مكان منعزل ثلوج وجبال وانتو رايحين عندهم، يعني تبون يسلّمون عليكم مثلا؟

وعلى صعيد تفسير سلوك الحيوان، غرَّد الناشط أبو فيصل بأن الحيوان المفترس لا يهاجم الإنسان إلا لسببين محدَّدين:

لا يهاجم الحيوان المفترس الإنسان إلا بسبب الجوع أو يكون قد اقترب من وكر النمر

من جهة أخرى، طرحت المغردة فوز احتمال أن تكون أنثى النمر لديها صغار، وقالت:

يمكنها أم وعندها صغار ومكانهم قريب من المتزلج

وفي إطار تحميل المسؤولية للسائحة، علّقت المغردة فاطمة:

هي اللي راحت لحزام الغابات، رايحة لمكان غابة طبيعي يكون فيها مفترسات، الحمد لله ربنا نجاها، ربنا يشفيها ويعافيها

ومن زاوية مختلفة، رأى الناشط محمد أن النمر لم يكن يحاول افتراس السائحة بل مجرد اللعب معها، وكتب:

كان يلعب معها رآها تسير بسرعة أمامه فأراد أن يلاعبها.. لو كان يريد افتراسها كان افترسها

ويُعَد نمر الثلوج من أسرع الحيوانات المفترسة إذ يركض بسرعة 65 كيلومترا في الساعة، وهو فصيلة نادرة موطنها في جبال وسط آسيا، وقلَّما يهاجم البشر لأنه لا يُشاهَد إلا نادرا.

وتقدّر القائمة الحمراء للأنواع المهدَّدة بالانقراض التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة عدد الحيوانات البالغة من هذا النوع بما يتراوح بين 2710 و3380 حيوانا فقط.

وفي عام 2024، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة 23 أكتوبر/تشرين الأول "يوما دوليا لنمر الثلوج" لدعم الجهود المبذولة للحفاظ على هذا النوع المهدَّد بالانقراض. ويأتي هذا الإعلان في إطار الجهود الدولية لحماية الحيوانات البرية النادرة، وتوعية الجمهور بأهمية الحفاظ على بيئاتها الطبيعية.