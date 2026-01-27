"صمته جلب له مليار دولار".. هكذا تفاعلت المنصات مع صفقة أشهر "تيك توكر" بالعالم

راجت في فترة جائحة كورونا وبحكم الاستهلاك العالي لمواقع التواصل الاجتماعي حينها، حسابات لكثير من صناع المحتوى العالمي الذين كانوا يحصدون الشهرة بسهولة وأبسط مجهود خاصة على منصة "تيك توك".

وكان من أهم الوجوه التي عُرفت حينها وجه الشاب صانع المحتوى الإيطالي -من أصل سنغالي- خابي لام البالغ من العمر (24 عاما)، المعروف بمحتواه الفكاهي الصامت على منصات التواصل الاجتماعي.

بدأ رحلته مع وسائل التواصل الاجتماعي خلال جائحة فيروس كورونا حينها، كان يعمل في أحد المصانع في إيطاليا، لكن تسريح العمال بسبب تأثير الجائحة أدى إلى فقدانه وظيفته.

وتحول لام -من خلال شهرته الفائقة- إلى علامة تجارية، وكشفت تقارير عن تقديم شركة "ريتش سباركل" المدرجة في البورصة الأمريكية صفقة لشراء علامته التجارية بنحو 975 مليون دولار.

وذلك للاستفادة من الشهرة الفائقة التي حققتها مقاطع لام على تيك توك، فقد تجاوز عدد متابعيه 160 مليون شخص، إذْ يتقاضى على المنشور الترويجي الواحد نحو 750 ألف دولار، كما يبلغ عدد متابعيه في مختلف المنصات 360 مليون متابع.

الشركة تحتكر موهبة خابي؟

توصف الصفقة بأنها "ثورة في التجارة الإلكترونية"، فهي لا تمثل استحواذا كاملا بل جزئيا لمدة 3 سنوات، وتشمل الحقوق الحصرية لشراكات العلامات التجارية وتطوير نسخة رقمية لخابي لام مدمجة بالذكاء الاصطناعي.

وبدلا من الدفع النقدي الكامل، حصل لام على أسهم تجعله مساهما رئيسيا في الشركة التي تتوقع جني عوائد مبيعات سنوية تتجاوز 4 مليارات دولار، لتتوسع أنشطته من مجرد مقاطع فيديو إلى قطاعات التجميل والعطور والملابس في أميركا والشرق الأوسط وجنوب آسيا.

ورغم ضخامة الرقم، فقد أوضحت التقارير أن الصفقة تمت عبر منح أسهم في الشركة وليس دفعا نقديا فوريا، مما يعني أن تحول خابي لام إلى "ملياردير كاش" يعتمد على قيمة هذه الأسهم مستقبلا، وهو ما يضعه أمام تحدٍّ جديد في عالم المال والأعمال بعد أن غزا عالم الشاشات.

البساطة هي قمة التعقيد

وعرضت حلقة (2026/1/27) من برنامج "شبكات" تفاعل المنصات مع التقارير التي تحدثت عن الصفقة الخيالية لصانع المحتوى لام، وردود الأفعال حول ثروته المفاجئة، وتساؤلات حول التحول الجذري في مفهوم "صناعة الثروة" في العصر الرقمي.

فقد أشاد حساب "أبو إبراهيم" بالاستمرارية والبساطة كطريق للنجاح العالمي، وكتب مغردا:

"سبحان مغير الأحوال من مقاطع صامتة إلى صفقة تاريخية، خابي لام نموذج حي أن البساطة + الاستمرارية = ثروة وتأثير عالمي. الذكاء الاصطناعي اليوم موهبة تُستثمر، مو مجرد أداة."

أما المدون عبد الله، فقد لخص القصة في حكمة قصيرة تشيد بقيمة الصمت، قائلا:

لم يتفوه في حياته بكلمة فصار مليونيرا فالزموا الصمت

من جانبه، أبدى الناشط رامي تشكيكا في جدوى وأرقام هذه الأرباح، معتبرا إياها واجهة لأمور أخرى، حيث كتب:

"غسيل الأموال بأبهي صوره استحاله تصل كل هذه الأرباح من عوائد الميديا حتى او الاعلانات لكن في جهة معينه هو الواجهة."

بينما رأى المدون الطاهر أن نجاح خابي لام هو انتصار للإبداع الذي لا يحتاج إلى ترجمة، معلقا:

"حين يتحدث النجاح ينصت الجميع خابي لام أثبت للعالم أن البساطة هي قمة التعقيد وأن لغة الإبداع لا تحتاج لمترجم صفقة مستحقة لمن جعل الصمت أبلغ من الكلام."

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أعلنت تعيين صانع المحتوى الشهير خابي لام سفيرا للنوايا الحسنة في السنغال، بهدف تعزيز الوعي بالقضايا الإنسانية في أفريقيا، خاصة تلك المتعلقة بتعليم الأطفال والمساواة بينهم.

تجدر الإشارة إلى أن لام حصل على الجنسية الإيطالية في أغسطس/آب 2022 بعد سنوات من الانتظار، وتجاوزت شهرته حدود تطبيق "تيك توك" ليصبح سفيرا لعدة علامات تجارية مرموقة، مثل "هوغو بوس" التي شارك في إطلاق مجموعة أزياء لها تحت اسم (Boss x Khaby).

كما تعاون الشاب ذو الأصول السنغالية مع نجوم عالميين مثل ليونيل ميسي، وظهر معهم في مقاطع فيديو، مما عزز من شهرته عالميا.

وأُدرج اسمه في قوائم عالمية مرموقة مثل "فوربس 30 تحت الـ30″، تقديرا لإنجازاته في صناعة المحتوى الرقمي وتأثيره على جيل الشباب.