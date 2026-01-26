كارولين ليفيت تتسبب في فصل ممرضة في مستشفى أمريكي

أعلن مستشفى في ولاية فلوريدا الأميركية فصل ممرضة تعمل في قسم الولادة، عقب تداول مقطع مصور على منصة "تيك توك" تضمن تصريحات وصفت بالمسيئة والعنيفة بحق المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الحامل بطفلها الثاني.

وظهرت امرأة تدعى ليكسي لولر في مقطع قصير لا تتجاوز مدته 14 ثانية، عرفت فيه نفسها على أنها ممرضة توليد، معربة عن تمنيها تعرض ليفيت، البالغة من العمر 28 عاما، لإصابة خطيرة أثناء الولادة، مستخدمة عبارات عنيفة.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 من الخفافيش والخنازير.. تفش مقلق لفيروس نيباه في الهند

من الخفافيش والخنازير.. تفش مقلق لفيروس نيباه في الهند list 2 of 2 فرنسا تحقق في وفاة رضيعين بسبب حليب أطفال end of list

وقالت لولر في الفيديو الذي حُذف لاحقًا "بصفتي ممرضة توليد، يسعدني جدًا أن أتمنى لكارولين ليفيت تمزقًا من الدرجة الرابعة. أتمنى أن تتمزقي…"

وانتشر الفيديو، على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما أثار موجة غضب وانتقادات حادة، خصوصا بسبب طبيعة عمل صاحبة التصريحات في مجال يفترض أن يقوم على الرعاية والرحمة واحترام المرضى.

وفي بيان لقناة سي بي إس 12 (CBS12)، قال متحدث باسم المستشفى بابتيست هيلث "إن التعليقات التي أدلت بها الممرضة تثير تساؤلات حول قدرتها على تقديم رعاية إنسانية وموضوعية."

وأضاف: "مع احترامنا لحق الأفراد في التعبير عن آرائهم، لا مكان في قطاع الرعاية الصحية لسلوك أو لغة تتعارض مع هذه القيم".

ولم يصدر تعليق رسمي من كارولين ليفيت، المتزوجة من رجل الأعمال نيكولاس ريتشيو، بشأن الواقعة.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أطلقت حملة تبرعات عبر موقع "غو فند مي" (GoFundMe) لدعم الممرضة المفصولة، جمعت أكثر من ألف دولار حتى مساء السبت. واعتبر القائمون على الحملة أن لولر "فصلت بسبب آرائها السياسية"، مؤكدين أنها استخدمت حساباتها الشخصية في وقت فراغها لانتقاد شخصية عامة.

وجاء في وصف الحملة أن تصريحاتها "كانت موجهة إلى السلطة السياسية لا إلى مكان عملها"، داعين إلى التضامن معها تحت شعار الدفاع عن حرية التعبير، رغم الجدل الواسع الذي أثارته الواقعة.

إعلان

وأظهرت مراجعة قاعدة بيانات وزارة الصحة في فلوريدا أن رخصة لولر لممارسة التمريض لا تزال سارية حتى الآن.