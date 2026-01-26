شاهد.. فوضى غير متوقعة بسباق دراجات بسبب الكنغر

شهدت المرحلة النهائية من سباق "تور داون أندر" (Tour Down Under) للدراجات في أستراليا لحظة غير متوقعة، تحول فيها السباق من منافسة رياضية إلى مشهد غريب يُذكر ببلاد الكنغر.

وفي التفاصيل، وخلال المرحلة الأخيرة من السباق الذي يُقام في تلال "أديليد هيلز" بجنوب أستراليا، ويعد افتتاحا لسلسلة سباقات "جولة العالم" لعام 2026، دخل كنغاران كبيران فجأة إلى مسار السباق بالقرب من المجموعة الرئيسية من الدراجين، مما أدى إلى اصطدامهما بعدد من المتسابقين ووقوع سقوط جماعي وسط سرعة تزيد على 50 كيلومترا في الساعة.

وأظهر مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الكنغر وهو يقفز مباشرة أمام الدراجين، وبعد لحظات من ظهورالأول، قفز كنغر ثان إلى المضمار، فتفرقت الدراجات. ووصف بعض الدراجين المشهد بأنه غير متوقع، فيما بدا المعلقون على الهواء مندهشين أيضا من الحادث النادر الذي لم يشهده السباق من قبل.

نهاية غير متوقعة

من بين المتسابقين المتأثرين بالحادث كان النجم الأسترالي جاي فاين، قائد الفريق الذي فقد توازنه بعد اصطدامه بأحد حيوانات الكنغر، لكنه تمكن من الارتداد بسرعة مذهلة وعاد لركوب دراجته بعد تبديلها، وانضم مرة أخرى إلى المجموعة الرئيسية. ورغم الصدمة والفوضى، فقد أتم فاين السباق بنجاح وتوج بلقب "تور داون أندر" للمرة الثانية خلال 3 سنوات.

إلى جانب ذلك، اضطر 3 دراجين آخرين، من بينهم مينو هوزينغ ولوكاس ستيفنسون وألبرتو داينيسي، إلى الانسحاب من السباق بسبب الإصابات الناتجة عن الحادث. وفي الجانب الآخر من الحدث، تعرض أحد الكنغرين لإصابات خطيرة اضطرت السلطات إلى إنهاء حياته لأسباب إنسانية، بينما هرب الآخر دون أن يصاب بأذى.

وعلق فاين بعد السباق بما مفاده أن الكنغر قد يكون من أخطر المخاطر الطبيعية في البلاد، قائلا: "إنها تنتظر وتختبئ بين الشجيرات، ثم تقفز فجأة أمامك. وقد تأكدت من ذلك اليوم".