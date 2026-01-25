عصابة تنتحل صفة العائلة الملكية البلجيكية لتنفيذ عمليات احتيال

كشفت السلطات البلجيكية عن نشاط عصابة احتيال استخدمت أسماء وصور أفراد من العائلة الملكية البلجيكية للإيقاع برجال أعمال وشخصيات أجنبية بارزة، في واحدة من أحدث قضايا الاحتيال الرقمي التي نُفذت بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقال مدعون فيدراليون، أمس السبت، إن العصابة لجأت على مدار العام الماضي إلى رسائل بريد إلكتروني ومكالمات هاتفية، إضافة إلى مقاطع فيديو مزيفة مولدة بالذكاء الاصطناعي، لانتحال صفة الملك فيليب أو أحد كبار مساعديه، بهدف كسب ثقة الضحايا ودفعهم لتحويل أموال.

وبحسب التحقيقات، بدأت أنشطة العصابة منذ مطلع عام 2025، حيث استخدم أفرادها تطبيقات اتصال مثل واتساب (WhatsApp) لإجراء مكالمات مباشرة مع الضحايا، بعد اختيارهم بعناية بناء على صلات محتملة أو سابقة بالعائلة الملكية البلجيكية.

وأوضح الادعاء أن معظم محاولات الاحتيال باءت بالفشل، بعدما تنبه الضحايا إلى الخدعة في وقت مبكر، إلا أن العصابة نجحت في حالة واحدة على الأقل في إقناع أحد الأشخاص بتحويل مبلغ مالي.

ولم تقتصر محاولات الاحتيال على شخصيات أجنبية ورجال أعمال، بل امتدت أيضا إلى عائلات بلجيكية معروفة بقربها من العائلة الملكية.

وفي بعض الحالات، تلقى رجال أعمال دعوات لإجراء مقابلات عبر الفيديو، قدمت على أنها لقاءات مع الملك نفسه، في حين رجحت السلطات أن الصور المستخدمة في تلك المكالمات كانت منشأة بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي.

كما تحدث المحققون عن إرسال دعوات لحضور حفلات عشاء رسمية وهمية، طلب من المدعوين خلالها دفع رسوم رعاية أو مساهمات مالية، قبل أن يتبين أن الحدث غير موجود أساسا. وأكد المدعون الفيدراليون أن التحقيقات لا تزال جارية بالتعاون مع فرق متخصصة من الشرطة الفيدرالية.