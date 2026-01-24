غزال ضال يشعل الإنذارات ويحول بنكا في نيويورك إلى ساحة مطاردة

تحول تدخّل روتيني لشرطة مقاطعة سوفولك بولاية نيويورك الأمريكية من بلاغ عن "سطو مسلح" إلى مهمة إنقاذ برية بعدما اقتحم غزال بري أحد البنوك في منطقة "ريدج" شرق الولاية، في مشهد وثقته كاميرات عناصر الشرطة وحظي بانتشار واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ووفق مقطع الفيديو، الذي شاركته شرطة المقاطعة، بدأت القصة يوم الأحد الماضي حين دوت صفارات الإنذار في أرجاء البنك، مما استنفر قوات الشرطة التي هرعت إلى الموقع وهي تستعد للتعامل مع احتمال وقوع عملية سطو مسلح داخل المبنى.

لكن المشهد الذي واجهته الدورية عند الوصول كان مغايرا تماما، إذ تبين أن غزالا قد اخترق إحدى النوافذ الزجاجية للبنك وأصبح عالقا في الداخل، فراح يتنقل في أرجاء القاعة محاولا العثور على مخرج، مسببا فوضى وأضرارا مادية ببعض المحتويات والزجاج.

وأظهر الفيديو أفراد الشرطة وهم يستخدمون الحبال لتقييد حركة الغزال والسيطرة عليه داخل البنك، قبل أن ينجحوا في توجيهه بأمان نحو المخرج وإطلاق سراحه في الغابة المجاورة.

ونال المقطع انتشارا واسعا على منصات التواصل، إذ تفاعل مستخدمون مع المفارقة بين طبيعة البلاغ التي أوحت في البداية بجريمة سطو، وبين النهاية التي تحولت إلى قصة إنقاذ لحيوان بري ضل طريقه خلف الجدران الزجاجية.