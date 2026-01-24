صوت مجلس مدينة أمستردام بأغلبية واضحة على قرار يحظر الإعلان عن منتجات اللحوم والوقود الأحفوري في الفضاءات الإعلانية العامة الخاضعة للبلدية، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ ابتداءا من الأول من مايو/أيار المقبل، في خطوة تعد الأولى من نوعها لعاصمة عالمية تعتمد حظرا قانونيا ملزما بهذا الاتساع لأسباب بيئية.

ويشمل الحظر الإعلانات عن أطعمة اللحوم مثل الهامبرغر ومنتجات اللحوم الأخرى، إضافة إلى الخدمات والمنتجات المعتمدة على الوقود الأحفوري، بما في ذلك السيارات التي تعمل بالبنزين أو الديزل، وكذلك السفر الجوي والرحلات البحرية ذات الانبعاثات العالية.

ويطبق القرار على اللوحات الإعلانية في الشوارع والساحات ومحطات الحافلات والترام والقطارات، وغيرها من المساحات الإعلانية العامة التي تديرها البلدية أو تتعاقد بشأنها مع شركات الإعلان، ولا يشمل الإعلانات داخل المتاجر الخاصة.

دوافع القرار

يأتي قرار الحظر -الذي صُوت عليه الخميس- في إطار جهود أمستردام للحد من تغير المناخ وتشجيع التحول نحو أنماط استهلاك أكثر استدامة، في ظل ما تشير إليه تقارير علمية من أن إنتاج اللحوم والاعتماد على الوقود الأحفوري يسهمان بشكل كبير في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتلوث الهواء.

وتساهم تربية المواشي بشكل كبير في تغير المناخ من خلال انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن روث الماشية، كما أن إزالة الغابات من أجل الرعي تطلق ثاني أكسيد الكربون.

ردود وجدل قانوني

ورحّب حزب الخضر "غروينلينكس" (GroenLinks)، أحد المبادرين بالقرار، بما وصفه "انتصارا مهما للمناخ والصحة العامة"، معتبرا أن الفضاء الإعلاني العام لا ينبغي أن يستخدم للترويج لمنتجات تسهم في تفاقم الأزمة المناخية.

في المقابل حذر مسؤولون محليون وشركات إعلانات من احتمال بروز تحديات قانونية مرتبطة بالعقود القائمة الخاصة بإدارة الفضاءات الإعلانية، وهو ما قد يثير نقاشا قانونيا حول آليات تنفيذ الحظر. وكانت محكمة في لاهاي قد رفضت العام الماضي دعوى قضائية رفعها منظمو الرحلات السياحية ضد حظر الإعلانات.

وكانت فكرة تقييد الإعلانات عن الوقود الأحفوري طُرحت في أمستردام منذ عام 2020 ضمن ترتيبات متعلقة بإعلانات شبكة المترو، قبل أن تتطور إلى حظر قانوني شامل يُدرج الآن ضمن الأنظمة المحلية للمدينة.

وسبقت مدن هولندية أخرى، مثل لاهاي وأوترخت إلى فرض قيود على الإعلانات المتعلقة بالوقود الأحفوري، إلا أن قرار أمستردام يجعلها أول عاصمة في العالم تعتمد حظرا قانونيا ملزما يشمل أيضا إعلانات اللحوم في الفضاء الإعلاني العام.