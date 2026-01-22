مصحف برواية قالون للمكفوفين في ليبيا

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في ليبيا إعداد ومراجعة أول مصحف موجه للمكفوفين برواية الإمام قالون عن نافع، وفق الضوابط العلمية والشرعية المعتمدة، في خطوة وصفتها بأنها "الأولى من نوعها عالميا" في هذا المجال المتخصص.

وقالت الوزارة عبر حسابها على فيسبوك، إنها أنهت إعداد مصحف المكفوفين برواية قالون تحت إشراف لجنة علمية متخصصة تولت مراجعة النص وضبطه وفق أصول الرواية المعتمدة في ليبيا وشمال أفريقيا.

ويأتي هذا المصحف المخصص للمكفوفين -والمكتوب بطريقة برايل- استجابة لحاجة شريحة واسعة من ذوي الإعاقة البصرية إلى نسخة معيارية معتمدة من المصحف برواية قالون، تتيح لهم تلاوة القرآن الكريم وحفظه بصورة ميسرة ومتوافقة مع المنهج التعليمي السائد في البلاد.

ولم تعلن الوزارة تفاصيل عن خطة توزيع المصحف الجديد أو الكميات الأولى المطبوعة، لكنها أكدت أن المشروع يندرج ضمن مساعيها لخدمة كتاب الله وتيسير قراءته لجميع الفئات، ومن بينها فئة المكفوفين وضعاف البصر.

وكانت جمعية الكفيف بمدينة بنغازي أعلنت -أواخر عام 2007- إصدار مصحف بروايتيّ قالون وحفص عن عاصم بالرسم العثماني للمكفوفين.

ومن المتوقع أن يفتح هذا الإنجاز الباب أمام مبادرات مشابهة في دول أخرى تعتمد رواية قالون عن نافع إلى جانب مشاريع موازية لخدمة ذوي الإعاقة البصرية في مجال تعليم القرآن وعلومه.

ورواية قالون واحدة من أقدم القراءات العشر، ومن بين الأكثر انتشارا في العالم الإسلامي. وقد ولد قالون في المدينة المنورة عام 120هـ، وكان أحد أبرز قراء المدينة وأصحاب الإتقان في القراءة والتجويد، وتعلم القراءة على يد الإمام نافع المدني، وكان يلقب بـ"القيم" بسبب تفوقه في قراءة القرآن الكريم.