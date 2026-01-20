3 هجمات في يومين.. القرش يغلق شواطئ سيدني ورعب جديد بـ"بلاد التماسيح"

أغلقت السلطات الأسترالية اليوم الثلاثاء امتدادا ساحليا بطول نحو 30 كيلومترا في شمال سيدني، بعد ثالث هجوم لأسماك القرش في يومين، وسط تحذيرات للسباحين وراكبي الأمواج من دخول المياه حتى إشعار آخر.

وقال مجلس الشواطئ الشمالية في البلاد إن جميع الشواطئ الـ34 في المنطقة ستظل مغلقة مؤقتا، ودعا مرتادي البحر إلى متابعة تحديثات حالة الشواطئ والالتزام بالتعليمات الصادرة عن فرق الإنقاذ.

إصابات خطرة ومحاولة إنقاذ درامية

وأفادت شرطة ولاية "نيو ساوث ويلز" بأن شابا في العشرينيات تعرض مساء الاثنين لعضة قرش أثناء ممارسة رياضة ركوب الأمواج على شاطئ نورث ستاين في ضاحية مانلي الشهيرة شمال سيدني.

وذكرت الشرطة وشهود عيان أن عددا من رواد الشاطئ سارعوا إلى سحب المصاب من الماء، وبدؤوا تقديم الإسعافات الأولية قبل وصول فرق الطوارئ، بينما قال شاهد يدعى ماكس وايت لمحطة "إيه بي سي" الأسترالية إن راكب أمواج آخر استخدم رباط لوحة التزلج ضمادة مؤقتة للحد من النزيف، في محاولة لإبقائه على قيد الحياة.

وتلقى الرجل علاجا لإصابات خطيرة في ساقيه على يد المسعفين، قبل نقله إلى المستشفى وهو في حالة حرجة.

3 هجمات في يومين

الهجوم الأخير جاء بعد حوادث أخرى في المنطقة الساحلية نفسها في يومين، ففي وقت سابق الاثنين عُثر على لوح تزلج على الماء لفتى وقد تعرّض للقضم من سمكة قرش في شاطئ دي واي القريب.

ويوم الأحد تعرض فتى يبلغ من العمر 13 عاما لهجوم أثناء السباحة في مياه ضحلة قرب شاطئ "شارك" في شرق سيدني، وأصيب بجروح خطرة في الساقين ونُقل إلى المستشفى في حالة حرجة، وقالت الشرطة إن الإصابات تؤشر على أنه تعرض لهجوم من قرش كبير.

وتقول الشرطة إن نوع القرش المسؤول عن هذه الحوادث لم يُعرف بعد، لكن السلطات البحرية أشارت إلى أن ظروف المياه الحالية ملائمة لاقتراب بعض الأنواع الخطرة، وعلى رأسها قرش الثور، الذي يُشتبه في ضلوعه في بعض الهجمات.

أمطار غزيرة ومخاطر متزايدة

وتزامنت سلسلة الهجمات مع أمطار غزيرة هطلت على شواطئ سيدني في الأيام الماضية، مما تسبّب في تعكير المياه وتقليل مدى الرؤية داخل البحر، وهي ظروف تقول السلطات ومتخصصون في الحياة البحرية إنها قد تزيد احتمالات اقتراب أسماك القرش من الشواطئ بحثا عن الطعام، وتزيد في الوقت نفسه من صعوبة رصدها مبكرا.

وأستراليا من أكثر البلدان تسجيلا لهجمات أسماك القرش في العالم، ورغم اعتماد السلطات أنظمة إنذار ومراقبة جوية وبحرية، وإغلاق الشواطئ عند الضرورة، فإن حوادث القرش تثير في كل مرة نقاشا عاما حول كيفية الموازنة بين حماية الأرواح والحفاظ على التنوع الحيوي في البيئة البحرية.

هجوم في "بلاد التماسيح"

وفي حادثة منفصلة شمال ولاية كوينزلاند الأسترالية، نُقل رجل إلى المستشفى صباح اليوم بعد تعرضه لهجوم من تمساح في جدول مائي قرب طريق شاطئ إنغهام فورست.

وقالت هيئة الإسعاف في "كوينزلاند" إن حالة الرجل مستقرة لكنه أصيب بجروح خطيرة في الورك والساقين وإحدى اليدين. وتقع المنطقة التي شهدت الهجوم في ما يعرف محليا بـ"بلاد التماسيح"، وهي موطن طبيعي لهذه الزواحف.

ويأتي الهجوم بينما تدفع حكومة الولاية باتجاه إزالة أعداد أكبر من التماسيح، بعد تسجيل 16 حالة وفاة و28 هجوما غير مميت على البشر بين يوليو/تموز 2001 وديسمبر/كانون الأول 2025، في نقاش متجدد حول إدارة التماسيح المفترسة والتعايش معها في بيئتها الطبيعية.