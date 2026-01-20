هبوط مرعب بأورلاندو.. طائرة أميركية تفقد عجلتها الأمامية وتنجو من كارثة

واجهت طائرة ركاب تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" الأميركية عطلا فنيا أثناء هبوطها في مطار أورلاندو الدولي بولاية فلوريدا، مما أدى إلى فقدان العجلة الأمامية للطائرة.

ووثّق شهود عيان عبر منصة "إكس" لحظة ارتداد الطائرة بقوة فوق المدرج عند ملامسته، قبل أن تنحرف قليلا ويتدحرج جزء من عجلة المقدمة بعيدا عن الطائرة في مشهد أثار حالة من الهلع بين المسافرين.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، أقلعت الرحلة رقم 2323 من مطار أوهير الدولي في مدينة شيكاغو وعلى متنها 200 راكب و6 من أفراد الطاقم.

وأشارت تقارير إلى أن الطائرة فقدت عجلتها الأمامية بعدما وصفته منصات معنية بالطيران بأنه "هبوط قاس" تسبب في اهتزاز الطائرة أكثر من مرة فوق المدرج.

وفي حين أمرت إدارة الطيران الفدرالية الأميركية بإيقاف مؤقت لحركة الإقلاع والهبوط في مطار أورلاندو، قالت شركة "يونايتد إيرلاينز" في بيان إن فرقها عملت على نقل الركاب بالحافلات إلى مبنى الركاب وإن أطقم الصيانة والإنقاذ في المطار باشرت العمل على إزالة الطائرة من المدرج وفحصها.

ولم تُعرف بعد الأسباب الفنية الدقيقة وراء العطل، في حين باشرت إدارة الطيران الفدرالية تحقيقا في الحادث، في وقت شهدت فيه المنطقة أحوالا جوية متقلبة بين أمطار ورياح قوية أثناء فترة الهبوط يوم الأحد، وفقا لبيانات الأرصاد الجوية المحلية.

ورغم أن الحادث لم يسفر عن إصابات فإنه أعاد تسليط الضوء على إجراءات السلامة في المطارات الأميركية وقدرة الأطقم الجوية والفنية على التعامل مع الطوارئ الجوية، التي يمكن أن تقع في ثوان معدودة أثناء الإقلاع أو الهبوط.