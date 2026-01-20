رغم البرد القارس.. بوتين ولوكاشينكو يشاركان باحتفالات عيد الغطاس

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين احتفل بعيد الغطاس وأدى طقس الغطوس بتقليد سنوي يسير عليه، رغم الثلج والصقيع.

وقال "غطس فلاديمير بوتين في الماء المثلج، كما يفعل كل عام. وبطبيعة الحال، يُعدّ عيد الغطاس مناسبة عظيمة بالنسبة له، كما هو الحال بالنسبة لجميع المؤمنين الأرثوذكس العاملين في الكرملين".

وأشار بيسكوف إلى أن "هذا تقليدٌ يلتزم به الكثيرون، إلا أن البعض لا يفعل ذلك، إنها مسألة شخصية".

ويحتفل الروس بعيد الغطاس الأرثوذكسي بالغطس في الأنهار والبرك والبحيرات المتجمدة في جميع أنحاء البلاد.

وفي السياق نفسه، شارك الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في إحياء عيد الغطاس، أحد أبرز الأعياد الدينية لدى الكنائس الأرثوذكسية، في مناسبة تُحيى سنويا بطقوس دينية خاصة ترمز إلى "تطهير الجسد والروح".

وأظهر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل لوكاشينكو مرتديا قميصا أبيض طويلا، وهو يغطس في حوض منحوت من جليد مسطح مائي متجمد. وكان برفقته كلبه الأليف.

في 19 يناير/كانون الثاني يُحيي المسيحيون الأرثوذكس عيد الغطاس تخليدا لذكرى تعميد المسيح في نهر الأردن، وترافق المناسبة عادات وصلوات واحتفالات دينية في الكنائس ومواقع مخصصة.

وفي روسيا شارك مئات الآلاف من المسيحيين الأرثوذكس في إحياء ذكرى معمودية السيد المسيح في مياه نهر الأردن.

في التقاليد الأرثوذكسية الروسية، يُعتبر الماء الذي يُباركه الكاهن في عيد الغطاس مقدسا ونقيا، ويعتقدون أنه يشفي.

وقد أنشأت السلطات مواقع للغطس في جميع أنحاء روسيا، وتُقرّ الكنيسة الأرثوذكسية ممارسة هذا التقليد شريطة أن "يُمارس باحترام" وألا يُشكّل أي مخاطر صحية.