أردوغان وشاكيل أونيل يلعبان كرة السلة ويوقّعان الكرات بإسطنبول

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أسطورة كرة السلة الأميركية ولاعب الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين السابق شاكيل أونيل لحظات رياضية لافتة في إسطنبول، إذ نزلا معا إلى ملعب كرة السلة، وتبادلا التوقيع على الكرات أمام أنظار كبار المسؤولين في البلاد وبعض الشباب.

وظهر أردوغان وأونيل في لقطات مصورة وهما يتبادلان الحديث ويشاركان في تمريرات وتسديدات رمزية، في ملعب مركز التنمية قبل أن يوقعا الكرات، كما التقط صورا مع الطلاب.

ويأتي هذا اللقاء في سياق اهتمام تركيا المتزايد بتشجيع الرياضة، ولا سيما كرة السلة، التي تشهد حضورا متناميا في البلاد في السنوات الأخيرة، سواء على مستوى الأندية أو الفئات العمرية الشابة.

وشاكيل أونيل واحد من أبرز نجوم كرة السلة في تاريخ الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين، إذ حقق في مسيرته ألقابا وبطولات فردية عدة، كما يُعرف بحضوره الإعلامي ومشاركته في فعاليات رياضية وإنسانية حول العالم.

وحسب الصحافة المحلية فإن استضافة شخصية عالمية بارزة مثل أونيل تنسجم مع الجهود المبذولة للترويج لمراكز تطوير الرياضة في البلاد واهتمامها المتزايد بكرة السلة.