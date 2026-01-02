زفّة على الأحصنة وسط الثلوج.. عرس تقليدي يحيي الموروث الفلكلوري في العراق

في مشهد أعاد إلى الأذهان صور الأعراس القديمة، شهدت إحدى القرى التابعة لقضاء العمادية بمحافظة دهوك شمالي العراق عرسا تقليديا لافتا أُقيم وسط الثلوج وبمراسيم فلكلورية، تصدّرتها زفّة على ظهور الأحصنة، في احتفال جمع بين البساطة والرمزية والاعتزاز بالتراث.

ورغم الظروف الجوية القاسية، حرص العروسان على إحياء التقاليد القديمة بامتطاء الخيول أثناء الزفة، وسط احتفاء بهيج من الأهالي الذين لم تمنعهم البرودة من مشاركة العروسين فرحتهما.

وانطلقت مراسم الزفاف في أجواء شتوية قاسية، حيث غطّى الثلج الطرقات والجبال المحيطة بالقرية، غير أن ذلك لم يمنع الأهالي من المشاركة في العرس الذي تحوّل إلى حدث جماعي، حضره عشرات من سكان المنطقة بملابسهم التقليدية، مرددين أغاني فلكلورية قديمة، على إيقاع الطبول والمزامير الشعبية.

وتقدّم موكب الزفّة العريس ممتطيا حصانه، ترافقه مجموعة من الفرسان الذين استعرضوا مهاراتهم في الركوب، في تقليد يُجسّد الرجولة والشهامة في الثقافة المحلية، بينما اصطف الأهالي على جانبي الطريق وتعالت الزغاريد، في مشهد امتزجت فيه فرحة الزواج بجمال الطبيعة الثلجية.

وتداولت منصات التواصل، مشاهد من زفة العروسين أثناء سيرهما وسط الثلوج التي غطت الطرقات والمنازل، بحضور عدد كبير من الأقارب.