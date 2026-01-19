"طفل بدل الطعام".. أغرب طلب توصيل في مصر

في حادثة طريفة أثارت تفاعلا واسعا على مواقع التواصل ولفتت الأنظار في الشارع المصري، كشف عامل توصيل مصري عن تفاصيل تجربة غير عادية عاشها، حين طلبت منه سيدة توصيل طفلها من الحضانة إلى منزل الأسرة، في مشهد لقي ردود فعل متنوعة بين الإعجاب والاستغراب.

ونقلت الصحافة المصرية عن العامل معاذ حمدي، قوله "تلقيت اتصالا من زبونة تطلب مني التوجه إلى حضانة معينة واستلام طفلها وتوصيله إلى البيت".

وأضاف "في البداية ظننت أن الأمر مزحة أو سوء فهم، لكن بعدها اكتشفت أن الأم كانت جادة تماما بسبب انشغالها بأمر طارئ وعدم قدرتها على الذهاب لإحضاره من الحضانة في ذلك الوقت".

شعر عامل التوصيل بمسؤولية كبيرة إزاء تنفيذ الطلب، خصوصا وأن المهمة لم تكن توصيل طلب عادي، بل تحمل مسؤولية طفل صغير. ومع ذلك تعامل مع الموقف بحذر واحترام، وأوصل الطفل إلى منزله.

وثق معاذ الموقف عبر مقاطع فيديو وصور أرسلها لوالدة الطفل ليطمئنها، قبل أن ينشرها لاحقا بعد أخذ موافقتها، وسرعان ما حقق الفيديو انتشارا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، وحقق ملايين المشاهدات في 24 ساعة، ولقي تفاعل عدد كبير من نشطاء التواصل الذين أشادوا بهذا التصرف الإنساني، واعتبر آخرون أنه "يعتبر الأول من نوعه في العالم".

أما نشطاء آخرون فرأوا أن تصرف الأم يستدعي تدخل الجهات المختصة، ووصفوا ما قامت به بأنه "إهمال في حق الطفل".