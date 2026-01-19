منوعات|تغيّر المناخ|تشيلي

حرائق ضخمة في تشيلي والسلطات تعلن "الكارثة"

حرائق غابات لا تزال مشتعلة في جنوب تشيلي
حرائق غابات لا تزال مشتعلة في جنوب تشيلي (الأوروبية)
Published On 19/1/2026
آخر تحديث: 19:41 (توقيت مكة)

ارتفعت حصيلة حرائق الغابات التي تضرب وسط وجنوب تشيلي إلى 19 قتيلا على الأقل، في وقت أعلنت فيه السلطات حالة الكارثة الطبيعية وفرضت حظر تجول ليلي في بعض المناطق الأكثر تضررا وسط تحذيرات من أن الخسائر مرشحة للارتفاع مع استعار النيران وصعوبة السيطرة عليها.

وقال وزير الأمن لويس كورديرو إن جميع الضحايا كانوا في إقليم بيوبيو ما عدا ضحية واحدة في إقليم نيوبلي المجاور، مشيرا إلى إجلاء أكثر من 50 ألف شخص من المناطق المهددة بالنيران، وأضاف أن الحرائق "امتدت بسرعة كبيرة وأثرت على مجتمعات بأكملها في ساعات محدودة".

وأعلن الرئيس غابرييل بوريتش -من مدينة كونثبثيون حيث يشرف على غرفة العمليات- حالة الكارثة الطبيعية في بيوبيو ونيوبلي، وهو إجراء يتيح نشر الجيش وتنسيق الجهود مع قوات الأمن والدفاع لمواجهة الحرائق.

وأفادت السلطات بأن ما لا يقل عن 300 منزل دُمر بشكل كامل حتى الآن، غير أن بوريتش توقع أن يكون الرقم الفعلي أعلى بكثير، مرجحا أن يتجاوز عدد المنازل المدمرة الألف في إقليم بيوبيو وحده، مع اتضاح حجم الأضرار خلال الساعات والأيام المقبلة.

حرائق الغابات في تشيلي
حرائق الغابات في تشيلي (أسوشيتد برس)

حظر تجول

وأوضح الرئيس أن حظر التجول الليلي فُرض في المناطق الأكثر تضررا من الحرائق في إقليم بيوبيو، ولا سيما بلدتي ليركوين وبينكو الساحليتين، واصفا الوضع بأنه "بالغ الخطورة".

وشارك نحو 3700 من عناصر الإطفاء وفرق الطوارئ في مكافحة ما يزيد على 20 حريق غابات نشطا، أتت على نحو 8500 هكتار من الغابات والأراضي، بحسب المؤسسة الوطنية للغابات والوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث.

وقال إستيبان كراوس، مدير المؤسسة الوطنية للغابات في بيوبيو، إن الأحوال الجوية "صعبة جدا"، مؤكدا أن بعض الحرائق "خارج عن السيطرة تماما"، في ظل رياح قوية ودرجات حرارة مرتفعة تزيد من سرعة انتشار النيران وتعرقل جهود الإطفاء.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن تتجاوز درجات الحرارة 30 درجة مئوية في المناطق المنكوبة، مع تسجيل موجة حر قد ترفع الحرارة إلى نحو 38 درجة من سانتياغو باتجاه بيوبيو، إلى جانب رياح عاتية تزيد من خطورة الموقف.

وقال رئيس بلدية بينكو رودريغو فيرا إن 14 شخصا لقوا حتفهم في بلدته وحدها، بينما تتواصل عمليات البحث عن مفقودين وتقييم الأضرار في عدد من الأحياء التي باتت ركاما.

VINA DEL MAR, CHILE - FEBRUARY 4: A burnt car is parked at El Olivar neighborhood on February 4, 2024 in Vina del Mar, Chile. President Gabriel Boric declared state of emergency as fires rage in the center and south of the country. According to authorities death toll rises to 112 and expect the number of victims to climb. At least 1,300 homes were destroyed. Unusually high temperatures hit the country, soaring to 40 degrees Celsius. (Photo by Claudio Santana/Getty Images)
سيارة محترقة متوقفة في حي إل أوليفار بتشيلي (غيتي)

حرائق متكررة

وتشهد تشيلي بشكل شبه سنوي حرائق غابات خلال فصل الصيف الجنوبي، الذي يمتد في شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، وتتفاقم حدتها بفعل موجات الحر والجفاف الممتد منذ سنوات.

وفي فبراير/شباط 2024، اندلعت حرائق ضخمة في محيط مدينة فينيا ديل مار على الساحل الأوسط للبلاد، وأدت إلى مقتل نحو 130 شخصا، في واحدة من أكثر الكوارث الطبيعية دموية في تشيلي منذ زلزال عام 2010، إلى جانب تضرر عشرات الآلاف من السكان وفقدان الآلاف لمنازلهم، وفق الأرقام الرسمية.

وتزامنت حرائق العام الجاري مع موجة حر شديدة تضرب أجزاء واسعة من تشيلي والأرجنتين منذ مطلع العام، إذ سجّلت مناطق في باتاغونيا الأرجنتينية أيضا حرائق غابات كبيرة في الأسابيع الماضية، وسط تحذيرات من تأثير تغير المناخ في زيادة تواتر هذه الظواهر وشدتها في جنوب القارة الأميركية.

المصدر: الجزيرة + وكالات

