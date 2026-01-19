"أغلى حجر في التاريخ".. ياقوتة سريلانكية بـ 400 مليون دولار تشعل المنصات

أثار الكشف الرسمي في سريلانكا عن أكبر ياقوتة أرجوانية طبيعية في العالم (تقدر قيمتها بنحو 400 مليون دولار) حالة من الذهول والتفاعل الواسع على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات حول "أسرار الأرض" التي قد تظهر فجأة لتغير حياة أصحابها من دون موعد.

وجرى الكشف رسميا في العاصمة السريلانكية كولومبو عن ياقوتة نادرة أُطلق عليها اسم "نجمة الأرض الطاهرة"، تعد من أغلى الأحجار الكريمة على مر التاريخ.

الياقوتة التي يبلغ وزنها 712 غراما، وتتميز بنمط نجمي فريد بستة أشعة، حصلت على شهادة توثيق من "معهد أميركا لعلوم الأحجار الكريمة".

والمثير في القصة أن هذا الكنز اكتُشف قبل ثلاث سنوات في بلدة راتنابورا المعروفة بعاصمة الجواهر، لكن أصحاب الكنز اشتروه ضمن مجموعة أحجار أخرى دون إدراك قيمته الحقيقية إلا بعد سنوات من الفحص والتوثيق.

وتعادل قيمة هذه الياقوتة (400 مليون دولار) ثروة خيالية؛ إذ يمكن لهذا المبلغ شراء خمس طائرات خاصة فاخرة، أو أربعة يخوت عارضة من الطرازات الأرقى عالميا، أو أسطول يضم 150 سيارة فارهة.

ولأسباب أمنية واضحة، فضل المالكون عدم الكشف عن هويتهم قبل عرض الجوهرة في مزاد دولي كبير يُنتظر عقده قريبا، لتسدل الستار على الرقم القياسي السابق الذي كانت تحمله ياقوتة أخرى اكتُشفت في سريلانكا عام 2015 بوزن 280 غراما.

ياقوتة سريلانكا

رصدت حلقة (2026/1/19) من برنامج "شبكات" تفاعل المنصات مع اكتشاف ياقوتة "نجمة الأرض الطاهرة"، وتعليقات المدوِّنين على القيمة الخيالية لهذا الحجر الكريم.

واعتبر المدون سيف أن هذا الاكتشاف هو صدفة جيولوجية نتيجة ضربة معول عشوائية، مغردا:

هذا الحجر ليس مجرد ياقوت، إنه صدفة جيولوجية عمرها ملايين السنين، خرجت للنور بضربة مِعول عشوائية

أما الناشط عادل، فقد أبدى تخوفه من التبعات الأمنية والسياسية للإعلان عن هذا الكنز، قائلا:

أصحاب هذه الياقوتة مش عارفين يلتزموا الصمت شوية؟!! كدة هيطلب منهم نسبة ومش بعيد دولة ثانية تعلن الحرب على سريلانكا

من جانبه، تحدث المغرد شادي بأسلوب ساخر عن تأثير القصة في سلوك الناس، وكتب:

بعد القصة هذي.. أي واحد يحفر في الحوش ويطلع له حجر عادي بيطالع فيه شوي ويقول خليه يمكن قيمته تطلع بعد عشر سنين

بينما رأى المدون محمود في القصة دليلا على أن الأرض ما زالت تخبئ الكثير من المفاجآت، حيث علق: