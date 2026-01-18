طائرة هندية تتأخر ساعات عن موعد الإقلاع بعد رفض الطيار العمل خارج ساعات دوامه

شهدت رحلة تابعة لشركة إنديغو الهندية فوضى عارمة، بعد أن رفض قائد الطائرة مواصلة الرحلة التي كانت متجهة من مدينة مومباي إلى كرابي التايلندية بسبب انتهاء ساعات عمله القانونية، مما أدى إلى تأخير تجاوز 3 ساعات، وتدخل أمني لإنزال عدد من الركاب، في حادثة وثّقها مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكان من المقرر أن تُقلع الرحلة رقم 6E 1085 من مدينة مومباي عند الساعة 4:05 صباحا، إلا أن الركاب فوجئوا بتأجيل الإقلاع، قبل أن تتطور الأوضاع إلى مشادات كلامية حادة مع طاقم الطائرة.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 غضب في فرنسا لرفع أسعار تذاكر متحف اللوفر

غضب في فرنسا لرفع أسعار تذاكر متحف اللوفر list 2 of 2 قصة قرية تركية تخلو شتاء من سكانها إلا من المختار end of list

وأظهر مقطع فيديو متداول أحد الركاب وهو يركل باب الطوارئ، وسط توتر شديد داخل المقصورة، بعدما أُبلغ المسافرون بأن الطيار رفض قيادة الطائرة خارج ساعات دوامه الرسمية.

توضيح الشركة

وأوضحت الشركة أن تأخير الرحلة في مومباي يعود إلى "مجموعة من الأسباب، من بينها تأخر وصول الطائرات القادمة، وازدحام الحركة الجوية، وتجاوز طاقم الطائرة ساعات عملهم المحددة".

وأضافت "وفقا للإجراءات المتبعة، تم إنزال راكبين تسببا في حالة من الفوضى وتسليمهما إلى الجهات الأمنية، مما أدى إلى مزيد من التأخيرفي الرحلة".

وأكدت إنديغو أنها قدّمت وجبات ومشروبات عدة مرات للركاب أثناء فترة الانتظار، مشددة على التزامها بتوفير "بيئة آمنة ومحترمة للجميع"، وقدّمت اعتذارها للمسافرين عن الإزعاج.

ويأتي الحادث في ظل تشديد الرقابة على قطاع الطيران العالمي، إذ تمنع القوانين الطيارين من قيادة أي رحلة جوية بعد بلوغ الحد الأقصى لساعات الطيران المسموح بها، وتعتبر ذلك مخالفة جسيمة للوائح السلامة، حتى لو أبدى الطيار رغبته في مواصلة الرحلة.

وكانت إنديغو قد ألغت نحو 4500 رحلة جوية في الأسابيع الأولى من شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، مما أدى إلى تقطع السبل بعشرات الآلاف من المسافرين داخل الهند، وأثار مخاوف بشأن ضعف المرونة التشغيلية في سوق الطيران الأسرع نموا عالميا.

غرامة قياسية وإنذارات

وفقًا لوكالة رويتر، فرضت الهيئة العامة للطيران المدني الهندية غرامة قياسية على شركة إنديغو بلغت 2.45 مليون دولار، ووجهت إنذارات لعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين، وأمرت بعزل رئيس قسم مراقبة العمليات، عقب الإلغاءات المتكررة للرحلات التي شهدها الشهر الماضي.

إعلان

كما أفاد مصدر حكومي بأن الغرامة هي الأكبر التي فرضتها الهيئة حتى الآن، على الرغم من أنها لا تتجاوز 0.31% من أرباح شركة إنديغو السنوية للسنة المالية 2024/2025.

وأوضحت الهيئة أن إنديغو، التي تستحوذ على نحو 65% من سوق الطيران المحلي، فشلت في سدّ الثغرات في التخطيط التشغيلي، كما فشلت في الحفاظ على احتياطيات تشغيلية كافية.

وأضافت أن تركيز الشركة على الاستخدام الأمثل للطاقم والطائرات جاء على حساب سلامة جداول الطيارين ومرونة العمليات.

من جانبها، أكدت إنديغو في بيان لها أن مجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية ملتزمان "بالامتثال الكامل لتعليمات الهيئة"، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب وبشكل مدروس.

كما أصدرت الهيئة إنذارات لعدد من كبار المسؤولين، من بينهم الرئيس التنفيذي للعمليات إيسيدري بوركيراس، وجيسون هيرتر نائب الرئيس الأول لمركز عمليات التحكم، وأمرت بإعفاء الأخير من مهامه.